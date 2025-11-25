Politik

Wadephul: Putin nicht zum nÃ¤chsten Angriff einladen

  • AFP - 25. November 2025, 15:17 Uhr
Bild vergrößern: Wadephul: Putin nicht zum nÃ¤chsten Angriff einladen
AuÃŸenminister Wadephul am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin
Bild: AFP

Bei den BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges darf es nach den Worten von BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) keine Festlegungen geben, die den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zu neuen Angriffen ermutigen wÃ¼rden.

Bei den BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges darf es nach den Worten von BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) keine Festlegungen geben, die den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zu neuen Angriffen ermutigen wÃ¼rden. Es dÃ¼rfe keine Entscheidungen geben, "die die Verteidigung der Ukraine schwÃ¤chen, keine Entscheidungen, die Putin einladen, schon den nÃ¤chsten Angriff zu planen und keine Entscheidungen, die in die SouverÃ¤nitÃ¤t der EuropÃ¤ischen Union oder der Nato eingreifen", sagte Wadephul am Dienstag in Berlin. "Ich bin froh, dass unsere Partner in den USA das auch so sehen."

Die diplomatischen BemÃ¼hungen liefen derzeit "auf Hochtouren", sagte der Minister und verwies auf die Ukraine-GesprÃ¤che am Sonntag in Genf sowie die Videokonferenz der sogenannten Koalition der Willigen am Dienstag. Am Mittwoch solle eine Videokonferenz der EU-AuÃŸenminister folgen.

Den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin forderte Wadephul auf, er mÃ¼sse "endlich Verhandlungsbereitschaft zeigen". Putin habe diesen Krieg begonnen, "er muss ihn nun beenden, wenn er Frieden will", sagte der AuÃŸenminister. TatsÃ¤chlich schicke Putin "immer nur neue Truppen in neue Gefechte rein und opfert eine ganze Generation junger Soldaten Russlands". Wadephul bezeichnete dies als "groÃŸe Tragik fÃ¼r die Welt, aber auch fÃ¼r Russland selbst".Â Sobald jedoch Russland bereit sei, mit der Ukraine auf AugenhÃ¶he Verhandlungen zu fÃ¼hren, "dann werden wir sicherlich auch jederzeit bereit sein, GesprÃ¤che zu fÃ¼hren".Â 

Bei den jÃ¼ngsten diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatten Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer Staaten am Sonntag in Genf Verhandlungen Ã¼ber einen von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan gefÃ¼hrt, der in seiner Ursprungsversion zentralen Forderungen Russlands weit entgegenkam.Â So sollte die Ukraine auf einen Nato-Beitritt verzichten, ihre StreitkrÃ¤fte verkleinern und den gesamten Donbass an Russland abgeben.

Die Ukraine und ihre VerbÃ¼ndeten verlangten daher eine Ãœberarbeitung.Â Nach den GesprÃ¤chen in der Schweiz sprachen Kiew und die europÃ¤ischen Partner von Fortschritten, sahen aber noch viel Arbeit vor sich. Russland wies am Montag einen laut Moskau kursierenden Gegenvorschlag der EuropÃ¤er zum US-Plan fÃ¼r die Ukraine als "nicht konstruktiv" zurÃ¼ck.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Einladung von AfD-Vertretern: Weiter Kritik am Verband der Familienunternehmer
    Einladung von AfD-Vertretern: Weiter Kritik am Verband der Familienunternehmer

    Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, stÃ¶ÃŸt weiter auf Kritik. Vize-Kanzler Lars Klingbeil bezeichnete die AfD am

    Mehr
    SPD will in Rentenstreit nicht einlenken - Bas fordert
    SPD will in Rentenstreit nicht einlenken - Bas fordert "Vertragstreue" von Union

    Die SPD will im Koalitionsstreit um das Rentenpaket nicht einlenken. Die SPD stehe "komplett" zu dem in der Koalition vereinbarten Renten-Gesamtpaket - auch zu den von der Union

    Mehr
    Bas kritisiert Streit um Sozialstaatsreform:
    Bas kritisiert Streit um Sozialstaatsreform: "Hat Vertrauen zerstÃ¶rt"

    Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat den koalitionsinternen Streit Ã¼ber die Reform des Sozialstaats kritisiert. "In den vergangenen Monaten ist Vertrauen zerstÃ¶rt

    Mehr
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug
    Schadstoffe: EU-Parlament beschlieÃŸt neue Regeln fÃ¼r Spielzeug
    VW kann Autos nun vollstÃ¤ndig in China entwickeln und bauen
    VW kann Autos nun vollstÃ¤ndig in China entwickeln und bauen
    Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik bei Razzia in Berlin entdeckt
    Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik bei Razzia in Berlin entdeckt
    Sprachzertifikate trotz fehlender Kenntnisse - Razzia in Baden-WÃ¼rttemberg und Hessen
    Sprachzertifikate trotz fehlender Kenntnisse - Razzia in Baden-WÃ¼rttemberg und Hessen
    Autofahrer raste in FuÃŸballfans in Liverpool: Prozessauftakt
    Autofahrer raste in FuÃŸballfans in Liverpool: Prozessauftakt
    Lkw kippt auf Auto: 17-JÃ¤hriger stirbt nach Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen
    Lkw kippt auf Auto: 17-JÃ¤hriger stirbt nach Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen
    Leichenfund in Wohnung in Bruchsal: TatverdÃ¤chtiger Mitbewohner soll in Psychiatrie
    Leichenfund in Wohnung in Bruchsal: TatverdÃ¤chtiger Mitbewohner soll in Psychiatrie
    Sieben Jahre Haft fÃ¼r Totschlag an Ehefrau in Baden-WÃ¼rttemberg
    Sieben Jahre Haft fÃ¼r Totschlag an Ehefrau in Baden-WÃ¼rttemberg

    Top Meldungen

    Klingbeil: AfD ist
    Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

    Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und

    Mehr
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In der

    Mehr
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug

    StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts