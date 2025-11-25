Wadephul: Putin nicht zum nÃ¤chsten Angriff einladen

AuÃŸenminister Wadephul am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin

Bei den BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges darf es nach den Worten von BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) keine Festlegungen geben, die den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zu neuen Angriffen ermutigen wÃ¼rden.

Bei den BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges darf es nach den Worten von BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) keine Festlegungen geben, die den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zu neuen Angriffen ermutigen wÃ¼rden. Es dÃ¼rfe keine Entscheidungen geben, "die die Verteidigung der Ukraine schwÃ¤chen, keine Entscheidungen, die Putin einladen, schon den nÃ¤chsten Angriff zu planen und keine Entscheidungen, die in die SouverÃ¤nitÃ¤t der EuropÃ¤ischen Union oder der Nato eingreifen", sagte Wadephul am Dienstag in Berlin. "Ich bin froh, dass unsere Partner in den USA das auch so sehen."



Die diplomatischen BemÃ¼hungen liefen derzeit "auf Hochtouren", sagte der Minister und verwies auf die Ukraine-GesprÃ¤che am Sonntag in Genf sowie die Videokonferenz der sogenannten Koalition der Willigen am Dienstag. Am Mittwoch solle eine Videokonferenz der EU-AuÃŸenminister folgen.



Den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin forderte Wadephul auf, er mÃ¼sse "endlich Verhandlungsbereitschaft zeigen". Putin habe diesen Krieg begonnen, "er muss ihn nun beenden, wenn er Frieden will", sagte der AuÃŸenminister. TatsÃ¤chlich schicke Putin "immer nur neue Truppen in neue Gefechte rein und opfert eine ganze Generation junger Soldaten Russlands". Wadephul bezeichnete dies als "groÃŸe Tragik fÃ¼r die Welt, aber auch fÃ¼r Russland selbst".Â Sobald jedoch Russland bereit sei, mit der Ukraine auf AugenhÃ¶he Verhandlungen zu fÃ¼hren, "dann werden wir sicherlich auch jederzeit bereit sein, GesprÃ¤che zu fÃ¼hren".Â



Bei den jÃ¼ngsten diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatten Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer Staaten am Sonntag in Genf Verhandlungen Ã¼ber einen von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan gefÃ¼hrt, der in seiner Ursprungsversion zentralen Forderungen Russlands weit entgegenkam.Â So sollte die Ukraine auf einen Nato-Beitritt verzichten, ihre StreitkrÃ¤fte verkleinern und den gesamten Donbass an Russland abgeben.



Die Ukraine und ihre VerbÃ¼ndeten verlangten daher eine Ãœberarbeitung.Â Nach den GesprÃ¤chen in der Schweiz sprachen Kiew und die europÃ¤ischen Partner von Fortschritten, sahen aber noch viel Arbeit vor sich. Russland wies am Montag einen laut Moskau kursierenden Gegenvorschlag der EuropÃ¤er zum US-Plan fÃ¼r die Ukraine als "nicht konstruktiv" zurÃ¼ck.