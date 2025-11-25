Im saarlÃ¤ndischen Bexbach ist ein Gerichtsvollzieher im Dienst getÃ¶tet worden. Dem Mitarbeiter der saarlÃ¤ndischen Justiz sei am Dienstagmorgen "im Dienst fÃ¼r unseren Rechtsstaat das Leben genommen" worden, erklÃ¤rte Landesjustizministerin Petra Berg (SPD) in SaarbrÃ¼cken. Weitere Details wurden zunÃ¤chst nicht genannt.
Berg erklÃ¤rte, sie sei vom Tod des Manns tief erschÃ¼ttert. "Diese Nachricht lÃ¤sst uns alle in Trauer und Fassungslosigkeit zurÃ¼ck", teilte sie weiter mit. Ihre Gedanken seien bei den AngehÃ¶rigen, Freunden und Kollegen des Verstorbenen. Die saarlÃ¤ndische Justiz stehe fest an der Seite der Hinterbliebenen. "Wir werden unserem Kollegen ein ehrendes Andenken bewahren", erklÃ¤rte Berg.
Die Ermittlungen in dem Fall liefen. Das Ministerium kÃ¼ndigte weitere Informationen fÃ¼r Mittwoch an. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP an die Staatsanwaltschaft SaarbrÃ¼cken blieb zunÃ¤chst unbeantwortet.
Brennpunkte
Gerichtsvollzieher in saarlÃ¤ndischem Bexbach im Dienst getÃ¶tet
- AFP - 25. November 2025, 14:03 Uhr
