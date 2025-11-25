Bexbach (dts Nachrichtenagentur) - Im saarlÃ¤ndischen Bexbach ist am Dienstagmorgen ein Gerichtsvollzieher wÃ¤hrend der AusÃ¼bung seines Dienstes getÃ¶tet worden. Das teilte das Justizministerium mit. Weitere Details wurden zunÃ¤chst genannt.
Die saarlÃ¤ndische Justizministerin Petra Berg (SPD) Ã¤uÃŸerte sich tief erschÃ¼ttert Ã¼ber den gewaltsamen Tod des Mitarbeiters. "Diese Nachricht lÃ¤sst uns alle in Trauer und Fassungslosigkeit zurÃ¼ck", sagte sie. Der Ministerin zufolge wurde dem Gerichtsvollzieher "im Dienst fÃ¼r den Rechtsstaat" das Leben genommen. "Dieser schreckliche Angriff auf einen Menschen, der sich tagtÃ¤glich in den Dienst der Gerechtigkeit stellte, macht uns tief betroffen."
Die Ermittlungen zur AufklÃ¤rung des Geschehens laufen derzeit. Weitere Informationen sollen am morgigen Tag bekannt gegeben werden.
Brennpunkte
Gerichtsvollzieher im Saarland im Dienst getÃ¶tet
- dts - 25. November 2025, 14:04 Uhr
.
Bexbach (dts Nachrichtenagentur) - Im saarlÃ¤ndischen Bexbach ist am Dienstagmorgen ein Gerichtsvollzieher wÃ¤hrend der AusÃ¼bung seines Dienstes getÃ¶tet worden. Das teilte das Justizministerium mit. Weitere Details wurden zunÃ¤chst genannt.
Weitere Meldungen
Nach der mutmaÃŸlichen TÃ¶tung eines 61-JÃ¤hrigen im baden-wÃ¼rttembergischen Bruchsal soll der TatverdÃ¤chtige vorerst in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. DieMehr
Das Landgericht Stuttgart hat einen 49-JÃ¤hrigen wegen der TÃ¶tung seiner Ehefrau zu sieben Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Totschlags, wie einMehr
Rund einen Monat nach der Aushebung eines groÃŸen Waffenarsenals im nordrhein-westfÃ¤lischen Remscheid haben die Ermittler eine Bilanz der Waffenfunde gezogen. Insgesamt wurdenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In derMehr
StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eineMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, hÃ¤lt die aktuelle Diskussion Ã¼ber eine Brandmauer zur AfD fÃ¼r eineMehr