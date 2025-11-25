Gerichtsvollzieher im Saarland im Dienst getÃ¶tet

Polizeiabsperrung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bexbach (dts Nachrichtenagentur) - Im saarlÃ¤ndischen Bexbach ist am Dienstagmorgen ein Gerichtsvollzieher wÃ¤hrend der AusÃ¼bung seines Dienstes getÃ¶tet worden. Das teilte das Justizministerium mit. Weitere Details wurden zunÃ¤chst genannt.



Die saarlÃ¤ndische Justizministerin Petra Berg (SPD) Ã¤uÃŸerte sich tief erschÃ¼ttert Ã¼ber den gewaltsamen Tod des Mitarbeiters. "Diese Nachricht lÃ¤sst uns alle in Trauer und Fassungslosigkeit zurÃ¼ck", sagte sie. Der Ministerin zufolge wurde dem Gerichtsvollzieher "im Dienst fÃ¼r den Rechtsstaat" das Leben genommen. "Dieser schreckliche Angriff auf einen Menschen, der sich tagtÃ¤glich in den Dienst der Gerechtigkeit stellte, macht uns tief betroffen."



Die Ermittlungen zur AufklÃ¤rung des Geschehens laufen derzeit. Weitere Informationen sollen am morgigen Tag bekannt gegeben werden.

