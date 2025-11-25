Sieben Jahre Haft fÃ¼r Totschlag an Ehefrau in Baden-WÃ¼rttemberg

Justitia

Das Landgericht Stuttgart hat einen 49-JÃ¤hrigen wegen der TÃ¶tung seiner Ehefrau zu sieben Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Totschlags, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann im MÃ¤rz seine noch im Bett liegende Frau in Remseck am Neckar tÃ¶tete.Â



Er stach laut Urteil mehrfach mit einem Messer auf sie ein. Angeklagt war er ursprÃ¼nglich wegen Mordes. Im Verlauf des Prozesses rÃ¼ckte die Staatsanwaltschaft von dem Vorwurf ab.Â



Mit dem Urteil blieb die Kammer unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf zehn Jahre Haft plÃ¤diert hatte. Die Verteidigung beantragte eine Verurteilung wegen Totschlags, stellte aber keinen konkreten Strafantrag.Â