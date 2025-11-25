Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan: Taliban melden zehn Tote bei Angriffen

Anwohner in zerstÃ¶rtem Haus in Chost

Im Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan haben pakistanische SicherheitskrÃ¤fte nach Angaben der Taliban-Regierung in Kabul in mehreren Grenzregionen angegriffen. Bei einer der Attacken seien neun Kinder und eine Frau getÃ¶tet worden.

Im Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan haben pakistanische SicherheitskrÃ¤fte nach Angaben der Taliban-Regierung in Kabul in mehreren Grenzregionen Angriffe ausgefÃ¼hrt. Bei einer der Attacken seien neun Kinder und eine Frau getÃ¶tet worden, erklÃ¤rte der afghanische Regierungssprecher Sabihullah Mudschahid am Dienstag im Onlinedienst X.Â Afghanistan werde Vergeltung Ã¼ben. Die pakistanische Armee bestritt hingegen, Ziele in Afghanistan angegriffen zu haben.Â



Insgesamt gab es laut Mudschahid Angriffe in drei Grenzregionen. In der Region Chos griffen "die pakistanischen InvasionskrÃ¤fte (...) das Haus eines zivilen Bewohners mit Bomben an", erklÃ¤rte der Taliban-Sprecher. Dabei seien die neun Kinder und die Frau getÃ¶tet worden. Pakistan habe fÃ¼r die Angriffe Drohnen und Kampfflugzeuge eingesetzt, teilte ein Sprecher der Regionalregierung von Chost mit.Â



Bei den weiteren Luftangriffen in den Regionen Kunar und Paktika seien vier Zivilisten verletzt worden, teilte Mudschahid weiter mit. Afghanistan habe das Recht, "seinen Luftraum, sein Territorium und sein Volk zu verteidigen und im richtigen Moment angemessen zu antworten".



Die pakistanische Armee hingegen bezeichnete die VorwÃ¼rfe "der afghanischen Ãœbergangsregierung" als "haltlos". "Pakistan hat Afghanistan nicht angegriffen", sagte MilitÃ¤rsprecher Ahmed Sharif Chaudhry im Staatsfernsehen PTV. Â



Die Angriffe in Afghanistan folgten auf einen Selbstmordanschlag auf eine MilitÃ¤reinrichtung in der pakistanischen Grenzregion Khyber Pakhtunkhwa. Bei dem Angriff auf das Hauptquartier der pakistanischen Grenzschutzeinheit waren am Montag drei Mitglieder der SicherheitskrÃ¤fte getÃ¶tet und elf weitere verletzt worden.



Zu dem Anschlag bekannte sich niemand. Dem pakistanischen Staatsfernsehen zufolge wurde er von Afghanen ausgefÃ¼hrt. Pakistans PrÃ¤sident Asif Sardari machte die ideologisch mit den Taliban verbundene Miliz Tehreek-e-Taliban (TTP) verantwortlich, auch als pakistanische Taliban bekannt.



Seit der RÃ¼ckkehr der radikalislamischen Taliban an die Macht in Afghanistan im August 2021 gibt es immer wieder ScharmÃ¼tzel zwischen Einheiten der beiden NachbarlÃ¤nder. Im Oktober verschÃ¤rfte sich der Konflikt. AuslÃ¶ser waren Explosionen in Kabul, fÃ¼r welche die Taliban Pakistan verantwortlich gemacht hatten.Â



Bei einwÃ¶chigen KÃ¤mpfen im Grenzgebiet wurden nach UN-Angaben mehr als 70 Menschen getÃ¶tet, darunter dutzende afghanische Zivilisten.Â Die beiden NachbarlÃ¤nder vereinbarten schlieÃŸlich eine Waffenruhe, konnten sich aber bislang nicht auf Details einigen.Â Seit dem 12. Oktober sind die Grenzen geschlossen.Â