Leichenfund in Wohnung in Bruchsal: TatverdÃ¤chtiger Mitbewohner soll in Psychiatrie

Blaulicht

Nach der mutmaÃŸlichen TÃ¶tung eines 61-JÃ¤hrigen im baden-wÃ¼rttembergischen Bruchsal soll der TatverdÃ¤chtige vorerst in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragte das beim Bruchsaler Amtsgericht, wie sie am Dienstag zusammen mit der Polizei mitteilte. Ein Ermittlungsrichter entscheidet darÃ¼ber.



Der 49 Jahre alte TatverdÃ¤chtige war am Montag bei einem GroÃŸeinsatz der Polizei festgenommen worden. Zeugen hÃ¶rten Schreie und laute GerÃ¤usche aus der Sozialwohnung, wie die Ermittler ausfÃ¼hrten. Ein Mitarbeiter eines Sozialverbands habe vergeblich versucht, mit dem 49-JÃ¤hrigen zu sprechen. Als er Hinweise auf Waffen und gefÃ¤hrliche GegenstÃ¤nde sah, alarmierte er die Polizei.



Auch die Beamten versuchten, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, was aber nicht gelang. SchlieÃŸlich drangen SpezialeinsatzkrÃ¤fte in die Wohnung ein und nahmen den 49-JÃ¤hrigen fest. Er wurde dabei leicht verletzt. Beim Durchsuchen der Wohnen fanden die Polizisten dann die Leiche des 61 Jahre alten Mitbewohners.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es Verdachtsmomente fÃ¼r ein TÃ¶tungsdelikt, teilten die Ermittler mit. Der 49-JÃ¤hrige habe sich am Montag offenbar "in einem psychischen Ausnahmezustand" befunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.