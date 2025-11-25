Angeklagter im Traunsteiner "Eiskeller"-Mordprozess freigesprochen

Traunstein (dts Nachrichtenagentur) - In einem erneuten Prozess in Traunstein um den Tod einer Studentin aus Bayern ist der Angeklagte freigesprochen worden. Das Landgericht Traunstein lieÃŸ am Dienstag alle VorwÃ¼rfe gegen den heute 23-jÃ¤hrigen Mann fallen, der im ersten "Eiskeller"-Prozess zu neun Jahren Jugendhaft verurteilt worden war.
In dem Prozess ging es um den Tod einer 23-JÃ¤hrigen am 3. Oktober 2022 auf dem Heimweg von der Disco "Eiskeller" im oberbayerischen Aschau. Sie war in einen Bach gefallen und ertrunken. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, sie aus sexuellen Motiven angegriffen zu haben, wÃ¤hrend die Verteidigung von einem Unfall ausging.
Im ersten Prozess war das Urteil vor allem nach einer belastenden Aussage eines MithÃ¤ftlings des Angeklagten gefallen, der jetzt aber von einem Experten als nicht glaubwÃ¼rdig eingestuft wurde. Der Bundesgerichtshof hatte das damalige Mordurteil nach der Revision des Angeklagten aufgehoben.
