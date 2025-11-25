Im Berliner Bezirk Lichtenberg ist eine Transfrau geschlagen und beleidigt worden. Ein Unbekannter sprach die 48-JÃ¤hrige am Montagabend in einer StraÃŸenbahn an und fragte sie, ob sie ein Mann oder eine Frau sein, wie die Polizei am Dienstag in Berlin mitteilte. Daraufhin entwickelte sich ein StreitgesprÃ¤ch, in dessen Verlauf der Unbekannte der Transfrau mit der flachen ins Gesicht schlug und an den Haaren zog.
SchlieÃŸlich verlieÃŸ der TatverdÃ¤chtige die Bahn und beschimpfte die 48-JÃ¤hrige dabei. Die GeschÃ¤digte erlitt Verletzungen im Gesicht, lehnte eine Ã¤rztliche Behandlung jedoch ab. Der Staatsschutz ermittelt.
Berlin-Lichtenberg: Transfrau in StraÃŸenbahn geschlagen und beleidigt
- AFP - 25. November 2025, 12:43 Uhr
