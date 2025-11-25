Brennpunkte

Urteil: Chinese darf in Bericht Ã¼ber Diasporapolitik namentlich genannt werden

  • AFP - 25. November 2025, 12:53 Uhr
Ein gebÃ¼rtiger Chinese darf einer Gerichtsentscheidung aus Hessen zufolge in einem wissenschaftlichen Bericht einer deutschen Stiftung Ã¼ber die chinesische Diasporapolitik namentlich genannt werden.

Den Antrag hatte ein in Deutschland lebender gebÃ¼rtiger Chinese gestellt. Er hatte Ende der 2010er Jahre fÃ¼r ein hohes kommunales Amt in Hessen kandidiert. Antragsgegner war eine Stiftung mit wissenschaftlichem Auftrag. Diese hatte 2022 einen Bericht Ã¼ber Chinas Diasporapolitik unter Staatschef Xi Jinping verÃ¶ffentlicht, in dem der KlÃ¤ger namentlich erwÃ¤hnt wurde. Dagegen und gegen einige Ã„uÃŸerungen ging er gerichtlich vor.

Bereits in erster Instanz vor dem Landgericht Frankfurt scheiterte er mit dem Antrag auf Unterlassung. Diese Entscheidung bestÃ¤tigte das Oberlandesgericht nun. Die Ã„uÃŸerungen in dem Bericht seien keine unwahren Tatsachenbehauptungen, entschieden die Richter.

Dass er als "Mitglied" der politischen Konsultationskonferenz des chinesischen Volks dargestellt wurde, sei rechtens. Er sei zwar kein fest gewÃ¤hltes Mitglied, habe an der Konferenz aber als Auslandsdelegierter teilgenommen. Auch die Aussage, dass er dort einen Antrag eingebracht habe, mit dem er um UnterstÃ¼tzung gebeten habe, damit mehr chinastÃ¤mmige Menschen im Ausland politisch aktiv werden kÃ¶nnten, sei wahr. Die Formulierung "Antrag" ist laut Urteil in diesem Kontext nicht verzerrend.

Er scheiterte auch mit der Unterlassung bei der Wiedergabe seiner Ã„uÃŸerung, es sei die gemeinsame Verantwortung aller Landsleute im Ausland, Chinas Politik zu "propagieren". Obwohl es in der chinesischen Sprache keinen eigenen Begriff fÃ¼r "Propaganda" gibt, ging die Kammer davon aus, dass der Begriff im Sinn eines staatlich gesteuerten Kommunikationsprozesses zur Vermittlung politischer Ideologie gemeint war. Das Wort "propagieren" war daher nicht sinnentstellend.

Gegen die Nennung seines Namens in dem Bericht kann er sich auch nicht wehren. Dass durch die Berichterstattung ein negatives Bild auf den Antragsteller geworfen wird, ist laut Kammer richtig. Dem steht jedoch ein Ã¼berwiegendes Ã¶ffentliches Interesse an der Berichterstattung gegenÃ¼ber. Darin eingeschlossen ist die Benennung des Antragstellers.

