"Hammerbande": Anklage in Prozess gegen mutmaÃŸliche Linksextremisten verlesen

Einer der Angeklagten in Handschellen

Vor dem Oberlandesgericht Dresden hat der Prozess gegen sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten wegen Angriffen auf tatsÃ¤chliche oder vermeintliche Neonazis begonnen. Die Gruppierung wird auch als Hammerbande oder Antifa-Ost bezeichnet.

Mit der Verlesung der Anklage hat am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess gegen sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft den sechs MÃ¤nnern und einer Frau im Alter zwischen 28 und 49 Jahren die Mitgliedschaft oder UnterstÃ¼tzung einer kriminellen Vereinigung vor. Sie sollen Ã¼ber Jahre hinweg Neonazis oder Menschen angegriffen haben, die sie der rechtsextremen Szene zuordneten.



Die Angreifer seien "planvoll und organisiert" vorgegangen, sagte OberstaatsanwÃ¤ltin Alexandra Geilhorn bei der Verlesung der Anklage. Die Mitglieder der Gruppe, die sich spÃ¤testens Ende 2017 oder Anfang 2018 im Raum Leipzig gegrÃ¼ndet hatte, teilten demnach eine "militante linksextremistische Ideologie", verbunden mit der Ablehnung des demokratischen Rechtsstaats und der Garantie auf freie MeinungsÃ¤uÃŸerung.



Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten eine wechselnde Beteiligung an acht Angriffen in Deutschland und mehreren Angriffen in Ungarn zwischen 2018 und 2023 vor. Unter anderem wurde im thÃ¼ringischen Eisenach der Inhaber eines Lokals, das Treffpunkt der rechten Szene war, attackiert.



Angriffe auf mutmaÃŸliche Rechtsextremisten gab es auch an BahnhÃ¶fen im sÃ¤chsischen Wurzen und in Dessau in Sachsen-Anhalt, wo die TÃ¤ter etwa mit HÃ¤mmern gezielt auf die KÃ¶pfe ihrer Opfer einschlugen - daher auch der Name Hammerbande. Die Angegriffenen wurden teils schwer verletzt.



Zudem sollen die beiden Angeklagten Johann G. und Paul M. zusammen mit anderen mutmaÃŸliche Neonazis in Budapest angegriffen und verletzt haben. Die ÃœberfÃ¤lle ereigneten sich im Februar 2023 rund um den sogenannten Tag der Ehre. Dazu kommen jedes Jahr Rechtsextremisten aus ganz Europa in die ungarische Hauptstadt.



Den Angeklagten wird daher auch gefÃ¤hrliche KÃ¶rperverletzung, G., M. und einem weiteren Mitangeklagten darÃ¼ber hinaus versuchter Mord vorgeworfen. In einigen FÃ¤llen hÃ¤tten die Angeklagten zumindest "billigend in Kauf genommen", dass die Angegriffenen zu Tode kommen kÃ¶nnten, befand die Bundesanwaltschaft. Auch schwerer Diebstahl und UrkundenfÃ¤lschung sind angeklagt.



Die als Hammerbande oder auch Antifa-Ost benannte Gruppierung spÃ¤hte ihre Opfer demnach im Vorfeld aus und setzte bei den ÃœberfÃ¤llen unter anderem TeleskopschlagstÃ¶cke, HÃ¤mmer, Handbeile und Pfeffersprays ein. Die Tatopfer sollten "verletzt und mÃ¶glichst nachhaltig kÃ¶rperlich und psychisch beeintrÃ¤chtigt werden", auch um andere Rechtsextremisten dadurch abzuschrecken, sagte Geilhorn.



In speziellen Trainings hÃ¤tten die Mitglieder der Gruppe Kampftechniken fÃ¼r die ÃœberfÃ¤lle geÃ¼bt. Schlagwerkzeuge, Vermummungsmaterial und abhÃ¶rsichere Handys hortete die Gruppe demnach in einem von einem der Angeklagten verwalteten Depot auf einem Dachboden in Leipzig.



Der Angeklagte G., dem die Bundesanwaltschaft neben der bereits in einem frÃ¼heren Prozess verurteilten Linksextremistin Lina E. eine "herausgehobene Stellung" in der Gruppierung zuschreibt, sei maÃŸgeblich fÃ¼r die Planung und AusfÃ¼hrung von Angriffen zustÃ¤ndig gewesen und habe gezielt MittÃ¤ter angeworben.



Der jahrelang gesuchte G. wurde vor einem Jahr in einem Zug in ThÃ¼ringen gefasst. Weitere Beschuldigte stellten sich den BehÃ¶rden. Vier der Beschuldigten im Dresdner Prozess sitzen derzeit in Untersuchungshaft, drei sind auf freiem FuÃŸ.



Als die Angeklagten den Gerichtssaal betraten, gab es von den zahlreich im Zuschauerbereich des Oberlandesgerichts versammelten UnterstÃ¼tzern Applaus und Jubelrufe. Rufe wie "Free all Antifas" erschallten. Einige Angeklagte schauten lachend in den Zuschauerraum und winkten, andere hielten sich zum Schutz gegen die Kameras Hefter vor das Gesicht.



Auch vor dem GerichtsgebÃ¤ude bekundeten zahlreiche Demonstranten mit Plakaten ihre UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Angeklagten. FÃ¼r den Prozess sind bislang Verhandlungstermine bis April 2027 angesetzt. Es ist bereits das zweite GroÃŸverfahren im Zusammenhang mit der sogenannten Hammerbande.



Bereits 2023 wurden in Dresden die Linksextremistin E. und drei Mitangeklagte wegen mehrerer Angriffe auf tatsÃ¤chliche oder vermeintliche Rechtsextremisten in Deutschland zu mehrjÃ¤hrigen Haftstrafen verurteilt. Die ÃœberfÃ¤lle beschÃ¤ftigen auch noch weitere Gerichte.