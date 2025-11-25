Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen

Feuerwerksverkauf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In diesem Jahr sind die Importe von BÃ¶llern, Raketen und Co. nach Deutschland stark gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2025 wurden mehr als 42.400 Tonnen FeuerwerkskÃ¶rper nach Deutschland importiert - das waren 62,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte.



In den ersten drei Quartalen 2024 wurden 26.100 Tonnen FeuerwerkskÃ¶rper eingefÃ¼hrt. Die Feuerwerksimporte in den ersten drei Quartalen 2025 haben auch das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (29.800 Tonnen) um 42,4 Prozent Ã¼bertroffen. In den Jahren der Covid-19-Pandemie hatte es Verkaufsverbote fÃ¼r FeuerwerkskÃ¶rper gegeben - die Importe waren entsprechend niedrig. Seither wird mit Verweis auf Sicherheits- und Umweltschutzaspekte immer wieder Ã¼ber EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r privates Feuerwerk debattiert.



Mit einem Anteil von 98 Prozent kamen fast alle von Januar bis September 2025 eingefÃ¼hrten FeuerwerkskÃ¶rper aus China. Die chinesischen Importe nach Deutschland machten in den vergangenen 20 Jahren durchgÃ¤ngig mehr als 90 Prozent der insgesamt eingefÃ¼hrten Menge an FeuerwerkskÃ¶rpern aus.



FeuerwerkskÃ¶rper werden in deutlich geringerem Umfang aus Deutschland exportiert als hierzulande eingefÃ¼hrt. Von Januar bis September 2025 wurden 671 Tonnen FeuerwerkskÃ¶rper exportiert, das waren 28,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Damals wurden 941 Tonnen Raketen, BÃ¶ller und Co. ausgefÃ¼hrt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden im Vergleichszeitraum 1.980 Tonnen FeuerwerkskÃ¶rper exportiert.

