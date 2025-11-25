BetrÃ¼ger erbeuten mehr als 120.000 Euro von 63-JÃ¤hrigem aus ThÃ¼ringen

BetrÃ¼ger haben von einem 63-JÃ¤hrigen aus ThÃ¼ringen mehr als 120.000 Euro erbeutet. Er fiel auf die Masche des Anlagebetrugs herein, wie die Polizei in Jena am Dienstag mitteilte. Demnach war der 63-JÃ¤hrige aus dem Saale-Holzland-Kreis bei der Suche nach einer AnlagemÃ¶glichkeit im Internet auf einen vermeintlichen Anbieter aufmerksam geworden. Er trug seine Daten ein und wurde daraufhin mehrfach angerufen.
Da die Anmeldung fÃ¼r das Handelskonto schwierig war, gewÃ¤hrte er dem Unbekannten Fernzugriff auf seinen Computer. Der 63-JÃ¤hrige nahm Kredite auf, weil seine eigenen finanziellen Mittel fÃ¼r den angestrebten Einsatz nicht ausreichten. AnschlieÃŸend brach der Kontakt zur Plattform ab. Der Schaden betrÃ¤gt mehr als 120.000 Euro.
- AFP - 25. November 2025, 10:49 Uhr
BetrÃ¼ger haben von einem 63-JÃ¤hrigen aus ThÃ¼ringen Ã¼ber 120.000 Euro erbeutet. Er fiel auf die Masche des Anlagebetrugs herein, wie die Landespolizeiinspektion Jena mitteilte.
