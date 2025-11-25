Mindestlohn fÃ¼r Pflege-BeschÃ¤ftigte soll in zwei Schritten steigen

Pflegerin mit einer Altenheimbewohnerin

Der Mindestlohn in der Altenpflege soll bis Mitte 2027 in zwei Schritten steigen. Wie das Bundesgesundheits- und das Sozialministerium am Dienstag mitteilten, einigte sich die Pflegekommission einstimmig auf hÃ¶here MindestlÃ¶hne fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten. Die ErhÃ¶hungen fÃ¼r die verschiedenen Entlohnungsgruppen liegen dabei bei rund fÃ¼nf Prozent. Arbeitgeber begrÃ¼ÃŸten angesichts der schwierigen Lage vieler Unternehmen in der Pflegebranche einen relativ moderaten Anstieg.



FÃ¼r PflegehilfskrÃ¤fte soll der Mindestlohn nach der Empfehlung der Kommission zum 1. Juli 2026 zunÃ¤chst von derzeit 16,10 Euro pro Stunde auf 16,52 Euro steigen. Zum 1. Juli 2027 folgt dann eine weitere Anhebung auf 16,95 Euro.Â



FÃ¼r qualifizierte PflegekrÃ¤fte mit mindestens einjÃ¤hriger Ausbildung ist eine ErhÃ¶hung von aktuell 17,35 Euro auf 17,80 Euro und dann 18,26 Euro geplant. Bei PflegefachkrÃ¤ften soll der Mindestlohn von derzeit 20,50 Euro Ã¼ber 21,03 Euro auf 21,58 Euro steigen.



Der Pflegekommission gehÃ¶ren Vertreterinnen und Vertreter von privaten, freigemeinnÃ¼tzigen sowie kirchlichen Pflegeeinrichtungen an. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind paritÃ¤tisch vertreten. Das Bundessozialministerium will die Empfehlungen der Pflegekommission Ã¼ber eine Verordnung als allgemeinverbindlich erklÃ¤ren.Â



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) begrÃ¼ÃŸte neben der langen Laufzeit bis zum 30. September 2028, dass "ein moderater Anstieg" Ergebnis der Beratungen in der Pflegekommission war. "HÃ¶here Belastungen hÃ¤tten wir als Arbeitgeberverband angesichts der finanziellen Lage unserer Unternehmen nicht mittragen kÃ¶nnen", erklÃ¤rte bpa-ArbeitgeberprÃ¤sident Rainer BrÃ¼derle. Gleichzeitig betonte der Verband, dass der Stundenlohn fÃ¼r ungelernte PflegekrÃ¤fte "auch 2027 deutlich Ã¼ber dem allgemeinen Mindestlohn" liegen werde. Dieser steigt ab 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro.



Rund 1,3 Millionen BeschÃ¤ftigte arbeiten in Einrichtungen, die unter den Pflegemindestlohn fallen. Der stellvertretende bpa-ArbeitgeberprÃ¤sident Bernd Meurer mahnte an, die Festlegung eines Mindestlohns in der Pflegebranche zu Ã¼berdenken. "Die LÃ¶hne in der Altenpflege haben sich lÃ¤ngst so dynamisch und positiv entwickelt, dass keine Mindestvorgaben mehr benÃ¶tigt werden."