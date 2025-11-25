Befragung: Paketzusteller erleben deutlich mehr Belastungen als andere Berufe

DHL-Lieferwagen

Starke kÃ¶rperliche Anstrengungen, viel Stress und groÃŸe Angst vor Armut in der Rente: Die Belastung und Unzufriedenheit in der Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP) ist einer Studie zufolge deutlich hÃ¶her als in anderen Berufen. Die Befragten bewerteten ihre Arbeitsbedingungen als schlecht, wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mitteilte. Der Gute-Arbeit-Index des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) liege mit 40 Punkten deutlich hinter der Gesamtwirtschaft (65 Punkte).



Die Untersuchung zeige, dass es einen "dringenden Handlungsbedarf" in der Branche gebe, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Die Paketdienstleister seien "wichtig fÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher und fÃ¼r die Wirtschaft".Â



Angestellte in kaufmÃ¤nnischen und Management-TÃ¤tigkeiten der Branche erleben der Untersuchung zufolge bessere Arbeitsbedingungen als Zustellerinnen und Zusteller. 93 Prozent der Zusteller gaben in der Befragung an, "oft oder sehr hÃ¤ufig kÃ¶rperlich schwer zu arbeiten", heiÃŸt es in der Studie. Es gebe noch "andere Belastungsfaktoren, die auch hoch bewertet werden - LÃ¤rm oder widrige Umweltbedingungen, zum Beispiel durch Hitze, NÃ¤sse, KÃ¤lte und so weiter", sagte Studien-Mitautor Robert Koepp. "Aber das schwere kÃ¶rperliche Tragen steht schon im Zentrum der Belastung."



Nur acht Prozent der befragten Zustellerinnen und Zusteller kÃ¶nnten sich vorstellen, "dass sie ohne EinschrÃ¤nkungen diese TÃ¤tigkeit, die sie jetzt als Zusteller erfÃ¼llen, bis zur Rente durchfÃ¼hren kÃ¶nnen", fuhr Koepp fort. Zudem gÃ¤ben etwa 60 Prozent der gesamten Befragten an, "dass ihre Rente einmal nicht ausreichen wird, um ihren Lebensstandard zu halten", sagte Koepp weiter. In dieser Hinsicht gebe es eine "starke Angst".



Demnach fanden die Studienautoren zudem "deutliche Hinweise auf ArbeitsrechtsverstÃ¶ÃŸe durch die Arbeitgeber" wie VerstÃ¶ÃŸe gegen HÃ¶chstarbeitszeitgrenzen, unbezahlte Mehrarbeit oder zu spÃ¤t ausgezahlter Lohn.



Einen Unterschied machen den Angaben der Gewerkschaft zufolge Tarifbindung und BetriebsrÃ¤te. "BeschÃ¤ftigte ohne Betriebsrat und Tarifvertrag arbeiten im Durchschnitt elf Stunden lÃ¤nger pro Woche und verdienen rund 500 Euro weniger pro Monat als BeschÃ¤ftigte in tarifgebundenen und betrieblich mitbestimmten Unternehmen", erklÃ¤rte Verdi.Â



"Schwere kÃ¶rperliche Arbeit und hohe ArbeitsintensitÃ¤t fÃ¼hren zu Stress, Ãœberlastung und gesundheitlichen Risiken", erklÃ¤rte Kocsis weiter. Sie forderte "endlich die gesetzliche 20-Kilo-Grenze fÃ¼r Pakete in der Ein-Personen-Zustellung". Die Bundesregierung sei "in der Pflicht, ihr Versprechen zu halten". Es sei Ã¼berdies "hÃ¶chste Zeit fÃ¼r ein gesetzliches Verbot von Subunternehmen in der Paketbranche, um prekÃ¤re Arbeitsbedingungen, Ausbeutung und illegale BeschÃ¤ftigung wirksam zu bekÃ¤mpfen".



FÃ¼r die Untersuchung befragte das gemeinnÃ¼tzige Forschungs- und Beratungsunternehmen Input Consulting mit Verdi den Angaben nach von Februar bis Mai 2025 knapp 3000 BeschÃ¤ftigte der Paketbranche.Â