Unionspitze im Bundestag wirbt fÃ¼r EntschlieÃŸungsantrag als Ausweg im Rentenstreit

Steffen Bilger (l.)

Im unionsinternen Streit um die Rentenreform hat Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) fÃ¼r einen Kompromiss geworben. Parallel zum Rentenpaket der Koalition kÃ¶nnte der Bundestag einen eigenen EntschlieÃŸungsantrag verabschieden, der die Bedenken der jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion hinsichtlich der Belastungen fÃ¼r kÃ¼nftige Generationen berÃ¼cksichtige, sagte Bilger am Dienstag in Berlin. Ein solcher EntschlieÃŸungsantrag kÃ¶nnte eine "BrÃ¼cke" sein, "Ã¼ber die alle gehen kÃ¶nnen".



Kritik an der Unverbindlichkeit eines solchen EntschlieÃŸungsantrags wies Bilger zurÃ¼ck. "Ein EntschlieÃŸungsantrag ist nicht nichts" sagte der CDU-Politiker. Der Einsatz eines solchen parlamentarischen Instruments habe auch "Folgen" fÃ¼r das Regierungshandeln.



Bilger wollte sich nicht darauf festlegen, ob das Rentenpaket wie vom Koalitionspartner SPD gewÃ¼nscht noch in diesem Jahr vom Bundestag verabschiedet werden soll; bislang stehe es noch nicht auf der Tagesordnung des Bundestags. Die Koalition wolle aber auf jede Fall "noch in diesem Jahr zu einem Ergebnis kommen", sagte Bilger. Auch der Koalitionsausschuss am Donnerstag solle sich mit dem Thema befassen.



Durch die Verabschiedung eines EntschlieÃŸungsantrags kann der Bundestag seine Auffassung zu politischen Fragen zum Ausdruck bringen und die Bundesregierung zu einem bestimmten Verhalten auffordern. EntschlieÃŸungen sind rechtlich nicht verbindlich, aber von politischer Bedeutung. Ein EntschlieÃŸungsantrag muss sich immer auf eine bereits vorliegende Initiative wie etwa einenÂ GesetzentwurfÂ oder eineÂ RegierungserklÃ¤rung beziehen.



Aktuell liefen innerhalb der Unionsfraktion, aber auch mit dem Koalitionspartner SPD, "intensive GesprÃ¤che", sagte Bilger. Dabei sehe er Kompromissbereitschaft, auch bei den jungen Unionsabgeordneten. Ziel sei es, "dass wir zu einem Ergebnis kommen, wo die jungen Abgeordneten sagen kÃ¶nnen, sie haben wirklich was erreicht fÃ¼r die junge Generation", sagte Bilger. "Aber wir sehen eben auch die Verantwortung der Koalition fÃ¼r das Land insgesamt."



Das Rentenpaket der schwarz-roten Koalition steht im Bundestag wegen des Widerstands der 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe in der Union auf der Kippe. Sollten ihre Stimmen bei dem fÃ¼r Dezember geplanten Votum fehlen, hÃ¤tte die Koalition keine Mehrheit. Der Unionsnachwuchs begrÃ¼ndet seinen Widerstand damit, dass die von der SPD gewÃ¼nschte Festschreibung des Rentenniveaus Ã¼ber 2031 hinaus Folgekosten von rund 120 Milliarden Euro nach sich ziehen wÃ¼rde.



Bilger wollte am Dienstag keine EinschÃ¤tzung abgeben, wie viele Abgeordnete seiner Fraktion beim Rentenpaket mit Nein stimmen kÃ¶nnten. "Wir haben noch keine Liste mÃ¶glicher Abweichler", sagte er.Â



Vor dem Koalitionsausschuss wolle sich das Kanzleramt und die FraktionsfÃ¼hrung noch einmal mit der Jungen Gruppe besprechen, wie das Portal Politico am Dienstag berichtete. An dem Treffen sollten neben Vertretern der jungen Unionsabgeordneten auch Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) und Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) teilnehmen.