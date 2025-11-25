Schwere RegenfÃ¤lle haben Ãœberschwemmungen im SÃ¼den Thailands ausgelÃ¶st und die bei Touristen beliebte GroÃŸstadt Hat Yai hÃ¼fthoch unter Wasser gesetzt. Die Regierung rief am Dienstag den Ausnahmezustand in der Provinz Songkhla aus, wo der Wetterdienst weitere RegenfÃ¤lle erwartet und vor Sturzfluten warnt. Nach Angaben des Katastrophenschutzes kamen mindestens 13 Menschen durch die Ãœberschwemmungen in vier Provinzen des Landes ums Leben.
Fernsehbilder zeigten, wie RettungskrÃ¤fte in Hat Yai Menschen mit Booten, Jetskis und MilitÃ¤rlastwagen in Sicherheit brachten. Nach Angaben der Provinzverwaltung wurden mehr als 1200 Menschen aus ihren Ã¼berschwemmten HÃ¤usern in Songkhla gerettet. Regierungschef Anutin Charnvirakul kÃ¼ndigte die Entsendung weiterer Boote und Lastwagen an, um bei den Evakuierungen zu helfen.
Zwischen Juni und September gibt es in Thailand regelmÃ¤ÃŸig heftige RegenfÃ¤lle. Experten zufolge fÃ¼hrt der menschengemachte Klimawandel jedoch weltweit zu hÃ¤ufigeren und heftigeren Extremwetterereignissen.
Brennpunkte
Mindestens 13 Tote bei Ãœberschwemmungen in Thailand
- AFP - 25. November 2025, 11:34 Uhr
