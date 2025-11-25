Weiterer DÃ¤mpfer fÃ¼r Stimmung in deutscher Exportwirtschaft

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat einen weiteren DÃ¤mpfer erhalten. Die Ifo-Exporterwartungen sanken im November auf -3,4 Punkte, nach +2,2 ZÃ¤hlern im Oktober.
"Seit Monaten zeigt sich in der Exportwirtschaft kaum Bewegung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Stimmung ist bestenfalls durchwachsen. Anzeichen einer nachhaltigen Erholung fehlen weiterhin."
Nach zwei hoffnungsvollen Monaten ist der Optimismus in der Automobilwirtschaft wieder verflogen. Die Unternehmen rechnen mit rÃ¼cklÃ¤ufigen Exporten. Das gilt auch fÃ¼r die Nahrungsmittelindustrie sowie die Metallindustrie. Die Hersteller von elektrischen AusrÃ¼stungen sind dagegen optimistisch: sie erwarten, dass ihre AuslandsumsÃ¤tze steigen. Dies gilt auch fÃ¼r die Lederindustrie. Im Maschinenbau und bei den Herstellern von elektronischen und optischen Erzeugnissen tut sich im Moment wenig. Deren ExportgeschÃ¤ft bleibt weitestgehend konstant.
