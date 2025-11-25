Juso-Chef strikt gegen ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters

Ã„lteres Paar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer lehnt eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters entschieden ab.



"Wenn wir gerade Menschen mit kÃ¶rperlich anstrengenden Jobs verdonnern, lÃ¤nger zu arbeiten, die jetzt schon es nicht bis zum Renteneinkommen schaffen, dann ist das eine RentenkÃ¼rzung", sagte TÃ¼rmer im Berlin Playbook Podcast von POLITICO (Dienstag). "Ich finde es vÃ¶llig in Ordnung, wenn Leute, die sich fit fÃ¼hlen, freiwillig lÃ¤nger arbeiten. Und das kann man gerne auch erleichtern. Aber ich bin dagegen, dass wir allgemein das Renteneintrittsalter erhÃ¶hen."



Zugleich forderte der Juso-Chef umfassende Reformen des Rentensystems. "Wir brauchen Wachstum. Wir brauchen mehr BeschÃ¤ftigung. Aber vor allen Dingen mÃ¼ssen wir auch endlich alle Berufsgruppen in die Rente mit einbeziehen", sagte TÃ¼rmer. "Wir brauchen Beamte. Wir brauchen SelbststÃ¤ndige, Politiker - die mÃ¼ssen alle mit in das gleiche System. Und wir mÃ¼ssen auch hohe Einkommen fair belasten."



Der SPD-Nachwuchschef sprach sich zudem fÃ¼r die Einbeziehung von Kapitaleinkommen in die Finanzierung der Sozialsysteme aus: "Kapitaleinkommen, die im Moment keinen Cent zur Finanzierung unseres Sozialsystems beitragen, mÃ¼ssen endlich einbezogen werden. Das Problem haben wir bei der Rente. Das haben wir aber genauso gut auch beim Gesundheitssystem."



Angesichts der aktuellen Rentendebatte wies TÃ¼rmer Forderungen der Jungen Union zurÃ¼ck. "Ich finde den Vorschlag von der Jungen Union, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig, weil er uns da kaum was bringt", sagte er. Statt kurzfristiger KÃ¼rzungen brauche es "wesentlich weitergehende Reformen", um sicherzustellen, "dass auch unsere Generation mal von ihrer Rente leben kann."

