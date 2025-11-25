Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer lehnt eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters entschieden ab.
"Wenn wir gerade Menschen mit kÃ¶rperlich anstrengenden Jobs verdonnern, lÃ¤nger zu arbeiten, die jetzt schon es nicht bis zum Renteneinkommen schaffen, dann ist das eine RentenkÃ¼rzung", sagte TÃ¼rmer im Berlin Playbook Podcast von POLITICO (Dienstag). "Ich finde es vÃ¶llig in Ordnung, wenn Leute, die sich fit fÃ¼hlen, freiwillig lÃ¤nger arbeiten. Und das kann man gerne auch erleichtern. Aber ich bin dagegen, dass wir allgemein das Renteneintrittsalter erhÃ¶hen."
Zugleich forderte der Juso-Chef umfassende Reformen des Rentensystems. "Wir brauchen Wachstum. Wir brauchen mehr BeschÃ¤ftigung. Aber vor allen Dingen mÃ¼ssen wir auch endlich alle Berufsgruppen in die Rente mit einbeziehen", sagte TÃ¼rmer. "Wir brauchen Beamte. Wir brauchen SelbststÃ¤ndige, Politiker - die mÃ¼ssen alle mit in das gleiche System. Und wir mÃ¼ssen auch hohe Einkommen fair belasten."
Der SPD-Nachwuchschef sprach sich zudem fÃ¼r die Einbeziehung von Kapitaleinkommen in die Finanzierung der Sozialsysteme aus: "Kapitaleinkommen, die im Moment keinen Cent zur Finanzierung unseres Sozialsystems beitragen, mÃ¼ssen endlich einbezogen werden. Das Problem haben wir bei der Rente. Das haben wir aber genauso gut auch beim Gesundheitssystem."
Angesichts der aktuellen Rentendebatte wies TÃ¼rmer Forderungen der Jungen Union zurÃ¼ck. "Ich finde den Vorschlag von der Jungen Union, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig, weil er uns da kaum was bringt", sagte er. Statt kurzfristiger KÃ¼rzungen brauche es "wesentlich weitergehende Reformen", um sicherzustellen, "dass auch unsere Generation mal von ihrer Rente leben kann."
Wirtschaft
Juso-Chef strikt gegen ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters
- dts - 25. November 2025, 05:00 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer lehnt eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters entschieden ab.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. "Die AfD ist keinMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschlandchefin der Vermietungsplattform Airbnb, Kathrin Anselm, hat einen Einfluss des Unternehmens auf Wohnungsmangel und steigendeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretenden Vorsitzenden der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion Konstantin von Notz und Andreas Audretsch haben den Schwenk des Verbandes derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im aktuellen Streit um das Rentenniveau hat der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge steigende Ausgaben fÃ¼r die RenteMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nachMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet dasMehr