Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretenden Vorsitzenden der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion Konstantin von Notz und Andreas Audretsch haben den Schwenk des Verbandes der Familienunternehmer zur GesprÃ¤chsbereitschaft mit der AfD kritisiert.
"Eine gesichert rechtsextreme Partei, vor der unsere SicherheitsbehÃ¶rden vehement warnen, kann kein GesprÃ¤chspartner fÃ¼r Demokratinnen und Demokraten sein", sagten sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und fÃ¼gten mit Blick auf die PrÃ¤sidentin des Verbandes, Marie-Christine Ostermann, hinzu: "Wir sind der festen Ãœberzeugung, dass Frau Ostermann mit ihren Aussagen ihre persÃ¶nliche politische Agenda betreibt und nicht fÃ¼r die groÃŸe Mehrheit der Familienunternehmen spricht."
Von Notz und Audretsch ergÃ¤nzten: "Die rund 6.500 Unternehmen, die im Verband organisiert sind, sollten sich sehr ernsthaft Ã¼berlegen, ob Frau Ostermann als Vorsitzende des Verbandes tatsÃ¤chlich in ihrem Namen einer solchen gefÃ¤hrlichen Relativierung und Entwicklung das Wort redet. Insofern erhoffen und erwarten wir eine Korrektur dieser jÃ¼ngsten, geschichtsvergessenen Aussagen."
Extremismus zu bekÃ¤mpfen und den liberalen Rechtsstaat zu verteidigen, sei jedenfalls Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Und gerade die deutsche Geschichte zeige, dass der Wirtschaft hierbei eine zentrale Rolle zukomme, so die GrÃ¼nen-Politiker. Viele deutsche Unternehmen seien im Ãœbrigen ein Bollwerk gegen den Rechtsextremismus. "Sie wissen, dass wir nur mit internationalen FachkrÃ¤ften, mit Vielfalt, Offenheit und den besten Ideen aller eine Chance haben, auch kÃ¼nftig erfolgreich zu sein."
Wirtschaft
GrÃ¼ne kritisieren AnnÃ¤herung von Familienunternehmer-Verband an AfD
- dts - 25. November 2025
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretenden Vorsitzenden der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion Konstantin von Notz und Andreas Audretsch haben den Schwenk des Verbandes der Familienunternehmer zur GesprÃ¤chsbereitschaft mit der AfD kritisiert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschlandchefin der Vermietungsplattform Airbnb, Kathrin Anselm, hat einen Einfluss des Unternehmens auf Wohnungsmangel und steigendeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im aktuellen Streit um das Rentenniveau hat der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge steigende Ausgaben fÃ¼r die RenteMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nachMehr
Top Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum sogenannten "Black Friday" gehen Millionen Menschen in Deutschland auf SchnÃ¤ppchenjagd. Wie eine am Montag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
Die Stimmung in den Unternehmen in Deutschland hat sich im November wieder leicht verschlechtert. Angesichts von pessimistischeren Erwartungen fÃ¼r die kommenden Monate sank derMehr