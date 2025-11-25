Wirtschaft

GrÃ¼ne kritisieren AnnÃ¤herung von Familienunternehmer-Verband an AfD

  • dts - 25. November 2025
Logo auf AfD-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stellvertretenden Vorsitzenden der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion Konstantin von Notz und Andreas Audretsch haben den Schwenk des Verbandes der Familienunternehmer zur GesprÃ¤chsbereitschaft mit der AfD kritisiert.

"Eine gesichert rechtsextreme Partei, vor der unsere SicherheitsbehÃ¶rden vehement warnen, kann kein GesprÃ¤chspartner fÃ¼r Demokratinnen und Demokraten sein", sagten sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und fÃ¼gten mit Blick auf die PrÃ¤sidentin des Verbandes, Marie-Christine Ostermann, hinzu: "Wir sind der festen Ãœberzeugung, dass Frau Ostermann mit ihren Aussagen ihre persÃ¶nliche politische Agenda betreibt und nicht fÃ¼r die groÃŸe Mehrheit der Familienunternehmen spricht."

Von Notz und Audretsch ergÃ¤nzten: "Die rund 6.500 Unternehmen, die im Verband organisiert sind, sollten sich sehr ernsthaft Ã¼berlegen, ob Frau Ostermann als Vorsitzende des Verbandes tatsÃ¤chlich in ihrem Namen einer solchen gefÃ¤hrlichen Relativierung und Entwicklung das Wort redet. Insofern erhoffen und erwarten wir eine Korrektur dieser jÃ¼ngsten, geschichtsvergessenen Aussagen."

Extremismus zu bekÃ¤mpfen und den liberalen Rechtsstaat zu verteidigen, sei jedenfalls Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Und gerade die deutsche Geschichte zeige, dass der Wirtschaft hierbei eine zentrale Rolle zukomme, so die GrÃ¼nen-Politiker. Viele deutsche Unternehmen seien im Ãœbrigen ein Bollwerk gegen den Rechtsextremismus. "Sie wissen, dass wir nur mit internationalen FachkrÃ¤ften, mit Vielfalt, Offenheit und den besten Ideen aller eine Chance haben, auch kÃ¼nftig erfolgreich zu sein."

