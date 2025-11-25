Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im aktuellen Streit um das Rentenniveau hat der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge steigende Ausgaben fÃ¼r die Rente verteidigt und vor einer anwachsenden Altersarmut gewarnt.
Der "Rheinischen Post" (Dienstag) sagte Butterwegge: "Wenn die Gesellschaft altert, ist es klar, dass die RentenbeitrÃ¤ge steigen mÃ¼ssen, wenn nicht andere Wege - etwa in Richtung einer solidarischen BÃ¼rgerversicherung oder einer ErwerbstÃ¤tigenversicherung - beschritten werden." FÃ¼r den Protest der jungen Unionsabgeordneten habe er daher "kein VerstÃ¤ndnis".
Butterwegge warnte: "Wenn man das Rentenniveau durch die Revitalisierung des Nachhaltigkeitsfaktors auf unter 48 Prozent fallen lÃ¤sst und die Renten an die Inflation statt an die Lohnentwicklung koppelt, wÃ¼rde das die Altersarmut drastisch erhÃ¶hen."
Der Politikwissenschaftler sprach sich zudem fÃ¼r eine ErwerbstÃ¤tigenversicherung aus. "SelbststÃ¤ndige, Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister mÃ¼ssen wir miteinbeziehen. Auch KapitalertrÃ¤ge sowie Miet- und Pachteinnahmen mÃ¼ssen berÃ¼cksichtigt werden. Man mÃ¼sste die Beitragsbemessungsgrenze entweder aufheben oder stark anheben. So kÃ¶nnte man den Sozialstaat auf ein festes finanzielles Fundament stellen und auch hÃ¶here Renten wie in Ã–sterreich zahlen", sagte er. DafÃ¼r mÃ¼sse man aber "die gesellschaftlichen Gruppen beteiligen, denen es sehr gut geht".
Wirtschaft
Rentenstreit: Politologe warnt vor Anstieg von Altersarmut
- dts - 25. November 2025
