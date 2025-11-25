Brennpunkte

Mehr Verkehrstote im September

  • dts - 25. November 2025, 08:11 Uhr
Bild vergrößern: Mehr Verkehrstote im September
Unfallkreuz an StraÃŸenrand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im September 2025 sind in Deutschland rund 35.100 Menschen bei StraÃŸenverkehrsunfÃ¤llen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Dienstag mitteilte, waren das in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (35.200 Verletzte).

Die Zahl der Verkehrstoten stieg um 14 auf 282 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im September 2025 rund 216.500 StraÃŸenverkehrsunfÃ¤lle, das waren ein Prozent oder 1.300 mehr als im Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Januar bis September 2025 erfasste die Polizei 1,84 Millionen StraÃŸenverkehrsunfÃ¤lle und damit ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (-26.400). Darunter waren 224.000 UnfÃ¤lle mit Personenschaden, bei denen 2.148 Menschen getÃ¶tet wurden. Damit blieb sowohl die Zahl der Verkehrstoten als auch die Zahl der UnfÃ¤lle mit Personenschaden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa gleich. Die Zahl der Verletzten im StraÃŸenverkehr sank im selben Zeitraum um ein Prozent oder 2.800 auf 278.600.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    US-Richterin weist Klagen gegen Trump-Gegner Comey und James ab
    US-Richterin weist Klagen gegen Trump-Gegner Comey und James ab

    Juristische Niederlage fÃ¼r US-PrÃ¤sident Donald Trump: Eine Bundesrichterin hat die von Trump veranlasste Klagen gegen den frÃ¼heren FBI-Chef James Comey und die New Yorker

    Mehr
    Prozess gegen mutmaÃŸliche Linksextremisten um Johann G. beginnt in Dresden
    Prozess gegen mutmaÃŸliche Linksextremisten um Johann G. beginnt in Dresden

    Vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess gegen sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten wegen Angriffen auf tatsÃ¤chliche oder vermeintliche

    Mehr
    Ukraine-UnterstÃ¼tzer beraten in Videokonferenz Ã¼ber Friedensprozess
    Ukraine-UnterstÃ¼tzer beraten in Videokonferenz Ã¼ber Friedensprozess

    Die in der sogenannten "Koalition der Willigen" organisierten UnterstÃ¼tzer Kiews beraten am Dienstag Ã¼ber die jÃ¼ngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die Gruppe aus rund 30

    Mehr
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Neuwagenmarkt: Neuzulassungen in der EU im Oktober erneut gestiegen
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Deutsche E-Mail-Dienste sehen Anstieg von Spam-Mails vor Black Friday
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    Rainer Dulger als ArbeitgeberprÃ¤sident wiedergewÃ¤hlt
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    USA fordern Ã„nderung der EU-Digitalregeln im Gegenzug fÃ¼r niedrigere StahlzÃ¶lle
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal
    Erste SchÃ¤tzung bestÃ¤tigt: Deutsche Wirtschaft stagnierte im dritten Quartal
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen
    Importe von FeuerwerkskÃ¶rpern stark gestiegen
    Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge
    Bauhauptgewerbe verzeichnet mehr AuftrÃ¤ge
    Stagnation der Wirtschaft im dritten Quartal bestÃ¤tigt
    Stagnation der Wirtschaft im dritten Quartal bestÃ¤tigt
    Weiterer DÃ¤mpfer fÃ¼r Stimmung in deutscher Exportwirtschaft
    Weiterer DÃ¤mpfer fÃ¼r Stimmung in deutscher Exportwirtschaft
    Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen
    Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen

    Top Meldungen

    Juso-Chef strikt gegen ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters
    Juso-Chef strikt gegen ErhÃ¶hung des Renteneintrittsalters

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Juso-Chef Philipp TÃ¼rmer lehnt eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters entschieden ab. "Wenn wir gerade Menschen mit kÃ¶rperlich

    Mehr
    Scharfe Kritik an neuer AfD-Strategie der Familienunternehmer
    Scharfe Kritik an neuer AfD-Strategie der Familienunternehmer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. "Die AfD ist kein

    Mehr
    Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck
    Airbnb weist Einfluss auf steigende Mieten zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschlandchefin der Vermietungsplattform Airbnb, Kathrin Anselm, hat einen Einfluss des Unternehmens auf Wohnungsmangel und steigende

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts