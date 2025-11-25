Mehr Verkehrstote im September

Unfallkreuz an StraÃŸenrand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im September 2025 sind in Deutschland rund 35.100 Menschen bei StraÃŸenverkehrsunfÃ¤llen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen am Dienstag mitteilte, waren das in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (35.200 Verletzte).



Die Zahl der Verkehrstoten stieg um 14 auf 282 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im September 2025 rund 216.500 StraÃŸenverkehrsunfÃ¤lle, das waren ein Prozent oder 1.300 mehr als im Vorjahresmonat.



Im Zeitraum Januar bis September 2025 erfasste die Polizei 1,84 Millionen StraÃŸenverkehrsunfÃ¤lle und damit ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (-26.400). Darunter waren 224.000 UnfÃ¤lle mit Personenschaden, bei denen 2.148 Menschen getÃ¶tet wurden. Damit blieb sowohl die Zahl der Verkehrstoten als auch die Zahl der UnfÃ¤lle mit Personenschaden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa gleich. Die Zahl der Verletzten im StraÃŸenverkehr sank im selben Zeitraum um ein Prozent oder 2.800 auf 278.600.

