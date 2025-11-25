Prozess gegen mutmaÃŸliche Linksextremisten um Johann G. beginnt in Dresden

Eingang zu Oberlandesgericht Dresden

Am Oberlandesgericht Dresden beginnt der Prozess gegen sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten wegen Angriffen auf tatsÃ¤chliche oder vermeintliche Neonazis. Sie sollen Teil einer als Hammerbande oder Antifa-Ost benannten Gruppierung sein.

Vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess gegen sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten wegen Angriffen auf tatsÃ¤chliche oder vermeintliche Neonazis. Die Anklage wirft den sechs MÃ¤nnern und einer Frau die Mitgliedschaft beziehungsweise UnterstÃ¼tzung einer kriminellen Vereinigung vor. Zu den Angeklagten zÃ¤hlt Johann G., dem die Bundesanwaltschaft eine "herausgehobene Stellung" in der auch als Hammerbande oder Antifa-Ost benannten Gruppierung zuschreibt.



Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten eine wechselnde Beteiligung an acht Angriffen in Deutschland und mehreren Angriffen in Ungarn zwischen 2018 und 2023 vor. Unter anderem wurde im thÃ¼ringischen Eisenach der Inhaber eines Lokals, das Treffpunkt der rechten Szene war, Ã¼berfallen. Zudem sollen G. und ein Mitangeklagter zusammen mit anderen mutmaÃŸliche Rechtsextremisten in Budapest attackiert und verletzt haben. Die Angriffe geschahen im Februar 2023 rund um den sogenannten Tag der Ehre. Dazu kommen jedes Jahr Rechtsextremisten aus ganz Europa in Ungarns Hauptstadt.