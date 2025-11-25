Vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess gegen sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten wegen Angriffen auf tatsÃ¤chliche oder vermeintliche Neonazis. Die Anklage wirft den sechs MÃ¤nnern und einer Frau die Mitgliedschaft beziehungsweise UnterstÃ¼tzung einer kriminellen Vereinigung vor. Zu den Angeklagten zÃ¤hlt Johann G., dem die Bundesanwaltschaft eine "herausgehobene Stellung" in der auch als Hammerbande oder Antifa-Ost benannten Gruppierung zuschreibt.
Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten eine wechselnde Beteiligung an acht Angriffen in Deutschland und mehreren Angriffen in Ungarn zwischen 2018 und 2023 vor. Unter anderem wurde im thÃ¼ringischen Eisenach der Inhaber eines Lokals, das Treffpunkt der rechten Szene war, Ã¼berfallen. Zudem sollen G. und ein Mitangeklagter zusammen mit anderen mutmaÃŸliche Rechtsextremisten in Budapest attackiert und verletzt haben. Die Angriffe geschahen im Februar 2023 rund um den sogenannten Tag der Ehre. Dazu kommen jedes Jahr Rechtsextremisten aus ganz Europa in Ungarns Hauptstadt.
Brennpunkte
Prozess gegen mutmaÃŸliche Linksextremisten um Johann G. beginnt in Dresden
- AFP - 25. November 2025, 04:04 Uhr
Am Oberlandesgericht Dresden beginnt der Prozess gegen sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten wegen Angriffen auf tatsÃ¤chliche oder vermeintliche Neonazis. Sie sollen Teil einer als Hammerbande oder Antifa-Ost benannten Gruppierung sein.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess gegen sieben mutmaÃŸliche Linksextremisten wegen Angriffen auf tatsÃ¤chliche oder vermeintliche Neonazis. Die Anklage wirft den sechs MÃ¤nnern und einer Frau die Mitgliedschaft beziehungsweise UnterstÃ¼tzung einer kriminellen Vereinigung vor. Zu den Angeklagten zÃ¤hlt Johann G., dem die Bundesanwaltschaft eine "herausgehobene Stellung" in der auch als Hammerbande oder Antifa-Ost benannten Gruppierung zuschreibt.
Weitere Meldungen
Juristische Niederlage fÃ¼r US-PrÃ¤sident Donald Trump: Eine Bundesrichterin hat die von Trump veranlasste Klagen gegen den frÃ¼heren FBI-Chef James Comey und die New YorkerMehr
Die in der sogenannten "Koalition der Willigen" organisierten UnterstÃ¼tzer Kiews beraten am Dienstag Ã¼ber die jÃ¼ngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die Gruppe aus rund 30Mehr
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht zum Dienstag von heftigen Explosionen erschÃ¼ttert worden. Das berichtete eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP. DieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im aktuellen Streit um das Rentenniveau hat der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge steigende Ausgaben fÃ¼r die RenteMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will im April China besuchen. Chinas PrÃ¤sident Xi Jinping habe ihn dazu eingeladen, teilte Trump am Montag nachMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Benz-Chef Ola KÃ¤llenius steht vor einer zweiten Amtszeit als PrÃ¤sident des europÃ¤ischen Auto-Lobbyverbands Acea. Das berichtet dasMehr