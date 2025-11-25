Brennpunkte

Gewalt gegen Frauen: Familienministerin Prien will sich fÃ¼r PrÃ¤vention einsetzen

  • AFP - 25. November 2025, 09:36 Uhr
Bild vergrößern: Gewalt gegen Frauen: Familienministerin Prien will sich fÃ¼r PrÃ¤vention einsetzen
Familienministerin Prien
Bild: AFP

AnlÃ¤sslich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) angekÃ¼ndigt, sich fÃ¼r eine bessere PrÃ¤vention stark zu machen. Straftaten gegen Frauen mÃ¼ssten verhindert werden.

AnlÃ¤sslich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) angekÃ¼ndigt, sich fÃ¼r eine bessere PrÃ¤vention stark zu machen. AuÃŸerdem werde sie sich fÃ¼r eine verbesserte Datenerhebung und ein starkes Hilfsnetzwerk einsetzen, sagte sie der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Es sei Zeit, mehr zu tun, als diese Verbrechen zu verurteilen, betonte Prien. "Wir mÃ¼ssen verhindern, dass sie geschehen."

Am Freitag hatte das Bundeskriminalamt das jÃ¼ngste Lagebild zu hÃ¤uslicher Gewalt sowie Straftaten gegen Frauen verÃ¶ffentlicht. Demnach wurden 2024 insgesamt 265.942 Opfer hÃ¤uslicher Gewalt registriert, das waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Ãœber 70 Prozent der Opfer waren weiblich.

"Gewalt gegen Frauen ist ein alltÃ¤gliches Verbrechen, das wir nicht hinnehmen dÃ¼rfen", sagte Prien der "Rheinischen Post". Ãœber 135.000 Frauen und MÃ¤dchen seien 2024 Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden, das seien mehr als 15 Frauen pro Stunde. Diese erschÃ¼tternden Zahlen verdeutlichten, wie dringend nicht nur PrÃ¤vention und Hilfe seien, sondern auch eine klare rechtliche und gesellschaftliche Position zu Femiziden und Gewalt gegen Frauen, sagte Prien. "Wir mÃ¼ssen dafÃ¼r sorgen, dass Frauen sicher und frei leben kÃ¶nnen."

