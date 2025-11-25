Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen

Bernd Lange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Verabschiedung eines Sicherheitsnetzes fÃ¼r die Landwirte in Europa rechnet der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD), mit der Zustimmung Frankreichs zum Abkommen mit den Mercosur-Staaten. "Wenn dieses Sicherheitsnetz eingetÃ¼tet ist, gibt es keinen Widerstand. Dann kann es losgehen", sagte Lange dem Fachbriefing Tagesspiegel Background Agrar & ErnÃ¤hrung.



Der neue Mechanismus sieht eine RÃ¼ckkehr zu hÃ¶heren ZÃ¶llen vor, wenn groÃŸe Mengen an Produkten aus SÃ¼damerika auf den europÃ¤ischen Markt drÃ¤ngen und damit eine Konkurrenzsituation etwa beim Rindfleisch entsteht. Der EU-Ministerrat hat dem Sicherheitsnetz bereits zugestimmt.



Das Europaparlament wird laut Lange am 16. Dezember Ã¼ber das Instrument befinden. Danach wÃ¼rden Frankreich und andere Staaten ihren Widerstand gegen das Abkommen aufgeben und im Ministerrat final zustimmen, erwartet der Abgeordnete. Das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay kÃ¶nne dann wie geplant am 20. Dezember in Brasilien unterzeichnet werden.



Frankreich und EU-Mitgliedstaaten wie Polen hatten bisher Bedenken, dem Abkommen zuzustimmen, weil sie negative Folgen fÃ¼r die Landwirtschaft in ihren LÃ¤ndern befÃ¼rchteten.

