Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen

  • dts - 25. November 2025, 06:00 Uhr
Bild vergrößern: Lange erwartet Zustimmung Frankreichs zu Mercosur-Abkommen
Bernd Lange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Verabschiedung eines Sicherheitsnetzes fÃ¼r die Landwirte in Europa rechnet der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD), mit der Zustimmung Frankreichs zum Abkommen mit den Mercosur-Staaten. "Wenn dieses Sicherheitsnetz eingetÃ¼tet ist, gibt es keinen Widerstand. Dann kann es losgehen", sagte Lange dem Fachbriefing Tagesspiegel Background Agrar & ErnÃ¤hrung.

Der neue Mechanismus sieht eine RÃ¼ckkehr zu hÃ¶heren ZÃ¶llen vor, wenn groÃŸe Mengen an Produkten aus SÃ¼damerika auf den europÃ¤ischen Markt drÃ¤ngen und damit eine Konkurrenzsituation etwa beim Rindfleisch entsteht. Der EU-Ministerrat hat dem Sicherheitsnetz bereits zugestimmt.

Das Europaparlament wird laut Lange am 16. Dezember Ã¼ber das Instrument befinden. Danach wÃ¼rden Frankreich und andere Staaten ihren Widerstand gegen das Abkommen aufgeben und im Ministerrat final zustimmen, erwartet der Abgeordnete. Das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay kÃ¶nne dann wie geplant am 20. Dezember in Brasilien unterzeichnet werden.

Frankreich und EU-Mitgliedstaaten wie Polen hatten bisher Bedenken, dem Abkommen zuzustimmen, weil sie negative Folgen fÃ¼r die Landwirtschaft in ihren LÃ¤ndern befÃ¼rchteten.

