Wirtschaft

Scharfe Kritik an neuer AfD-Strategie der Familienunternehmer

  • dts - 25. November 2025, 04:00 Uhr
Scharfe Kritik an neuer AfD-Strategie der Familienunternehmer
AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik.

"Die AfD ist kein Partner fÃ¼r den Mittelstand", sagte die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann (CDU), dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Denn ihr Programm und ihre Haltung schaden dem Standort Deutschland massiv." Sie verwies auf zentrale Risiken fÃ¼r exportorientierte Unternehmen. "Eine nationalistische Wirtschaftspolitik Ã  la AfD wÃ¼rde diese Exporte torpedieren, Lieferketten und ArbeitsplÃ¤tze zerstÃ¶ren." Ebenso wÃ¤re eine Abkehr von Europa und der Ausstieg aus dem Euro fÃ¼r die Betriebe kontraproduktiv.

Der Ã–konom Marcel Fratzscher warnte davor, die AfD als normale Partei zu behandeln. Dies "kÃ¶nnte erheblichen Schaden fÃ¼r die deutsche Wirtschaft im Ausland wie im Inland anrichten", sagte der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW) dem "Handelsblatt". VerbÃ¤nde und Unternehmen dÃ¼rften nicht "auf ihren kurzfristigen Ã¶konomischen Nutzen schauen", sie mÃ¼ssten vielmehr "politisch wie gesellschaftlich klare Positionen beziehen und diese Ã¶ffentlich und sichtbar kommunizieren".

Deutliche Vorbehalte Ã¤uÃŸerte auch der Unternehmer Martin Herrenknecht. "Die Brandmauer in dieser Situation aufzuweichen, halte ich fÃ¼r das falsche Signal", sagte der Tunnelbauunternehmer dem "Handelsblatt". Man solle "einen kÃ¼hlen Kopf bewahren" und sorgfÃ¤ltig prÃ¼fen, welche GesprÃ¤chsformate man zulasse. Herrenknecht kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Politik der Bundesregierung. "In der Debatte rund um die Rentenreform zeigt sich einmal mehr, wie schnell politische Unsicherheit Raum fÃ¼r radikale KrÃ¤fte schafft", sagte er. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) "steht unter Druck, die Koalition wirkt ideenlos und instabil".

