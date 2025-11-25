US-Richterin weist Klagen gegen Trump-Gegner Comey und James ab

James Comey und Letitia James

Juristische Niederlage fÃ¼r US-PrÃ¤sident Donald Trump: Eine Bundesrichterin hat die von Trump veranlasste Klagen gegen den frÃ¼heren FBI-Chef James Comey und die New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin Letitia James am Montag abgewiesen.Â Comey und James hatten gegen Trump ermittelt und werfen dem PrÃ¤sidenten einen Rachefeldzug vor. Sie reagierten erleichtert auf die Entscheidung der Bundesrichterin, Justizministerin Pam Bondi kÃ¼ndigte hingegen Berufung an.



Der 64-jÃ¤hrige Comey nannte die Abweisung der Klage ein Zeichen, "dass der PrÃ¤sident der Vereinigten Staaten das Justizministerium nicht nutzen kann, um seine politischen Gegner ins Visier zu nehmen". Er rief alle US-BÃ¼rger auf, fÃ¼r den Rechtsstaat einzutreten. Der frÃ¼here FBI-Chef gilt als einer der Hauptwidersacher Trumps: Comey hatte zur mutmaÃŸlichen Einmischung Russlands in Trumps ersten PrÃ¤sidentschaftswahlkampf ermittelt und war daraufhin von dem Republikaner in seiner ersten Amtszeit im Mai 2017 gefeuert worden.



Die 67-jÃ¤hrige New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin James nannte die von Trump veranlassten Anschuldigungen gegen sie "haltlos" und erklÃ¤rte, sie werde "weiterhin furchtlos bleiben". James hatte ein Betrugsverfahren gegen Trump wegen mutmaÃŸlich aufgeblÃ¤hter VermÃ¶genswerte seiner Immobilienholding vorangetrieben.



Trump hatte das US-Justizministerium Ende September aufgerufen, Verfahren gegen seine persÃ¶nlichen Gegner einzuleiten. Die Anklage warf Comey daraufhin unter anderem Falschaussage vor dem Kongress vor und James Bankbetrug.Â



Die Bundesrichterin Cameron McGowan Currie entschied nun allerdings, die vom Justizministerium mit den beiden FÃ¤llen betraute StaatsanwÃ¤ltin Lindsey Halligan sei unrechtmÃ¤ÃŸig ernannt worden. Sie habe deshalb "keine gesetzliche Befugnis" gehabt, die Anklageschrift vorzulegen. Richterin Currie betonte, Halligan sei "eine ehemalige Mitarbeiterin des WeiÃŸen Hauses ohne vorherige Erfahrung als StaatsanwÃ¤ltin".



Das Justizministerium hatte die frÃ¼here Trump-AnwÃ¤ltin Halligan im Schnellverfahren mit den Anklagen betraut. Die eigentlich auf Versicherungsrecht spezialisierte Juristin folgte dem US-Staatsanwalt Erik Siebert nach, der die Ermittlungen von sich aus als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckgewiesen hatte und deshalb zurÃ¼ckgetreten war.Â



Ein anderer Bundesrichter hatte in der vergangenen Woche zudem schwere inhaltliche "Ermittlungsfehler" in dem Verfahren gegen Comey festgestellt. Die unerfahrene StaatsanwÃ¤ltin Halligan habe die Gesetzeslage grundlegend falsch dargestellt, befand Richter William Fitzpatrick.



Comey und James haben weitere AntrÃ¤ge zur Einstellung der Verfahren eingereicht. Sie werfen Trump einen persÃ¶nlich motivierten Rachefeldzug vor. Zu diesen Argumenten hat sich die Justiz bisher nicht geÃ¤uÃŸert.



Richterin Currie rÃ¤umte dem Justizministerium grundsÃ¤tzlich die MÃ¶glichkeit neuer Anklagen gegen die beiden Trump-Widersacher ein. Im Fall Comeys war allerdings die VerjÃ¤hrungsfrist fÃ¼r die ursprÃ¼nglichen VorwÃ¼rfe Ende September abgelaufen.



Justizministerin Bondi kÃ¼ndigte an, "alle mÃ¶glichen rechtlichen Schritte" einzuleiten. Dazu gehÃ¶re auch, Berufung einzulegen, damit Comey und James "zur Rechenschaft" gezogen wÃ¼rden.



Beobachter halten es fÃ¼r mÃ¶glich, dass beide FÃ¤lle vor dem obersten US-Gericht landen. Im Supreme Court haben konservative Richter eine Mehrheit. Der Oberste Gerichtshof hatte Trump in einer Reihe von umstrittenen FÃ¤llen Recht gegeben.



Auch Trumps frÃ¼herer Sicherheitsberater John Bolton ist ins Visier der Justiz geraten. Die Anklage wirft ihm die illegale Weitergabe geheimer Informationen vor. Bolton war wÃ¤hrend Trumps erster Amtszeit (2017 bis 2021) Nationaler Sicherheitsberater und wurde spÃ¤ter zum Kritiker des Rechtspopulisten.