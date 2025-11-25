Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen

MÃ¤nner bei Ringtausch

Ein EU-Land muss eine Ehe anerkennen, die rechtmÃ¤ÃŸig in einem anderen Mitgliedsstaat geschlossen wurde - auch eine gleichgeschlechtliche. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in seinem nationalen Recht die Ehe fÃ¼r alle einfÃ¼hren muss.

Ein EU-Land muss eine Ehe anerkennen, die rechtmÃ¤ÃŸig in einem anderen Mitgliedsstaat geschlossen wurde - auch wenn es sich bei den Eheleuten um zwei MÃ¤nner oder zwei Frauen handelt. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle EU-LÃ¤nder in ihrem nationalen Recht die Ehe fÃ¼r alle einfÃ¼hren mÃ¼ssen, wie der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg entschied. (AZ. C-713/23)



Im konkreten Fall ging es um einen Polen und einen Deutschpolen, die 2018 in Deutschland geheiratet hatten.Â Sie wollten nach Polen ziehen und beantragten die Umschreibung ihrer Eheurkunde im polnischen Personenstandsregister, damit ihre Ehe dort anerkannt wird. Die polnische BehÃ¶rden verweigerten das aber, weil zwei MÃ¤nner oder zwei Frauen in Polen nicht heiraten kÃ¶nnen.



Die Eheleute zogen vor Gericht. Das polnische Oberste Verwaltungsgericht fragte den EuGH, ob Polen die Ehe anerkennen mÃ¼sse. Dies bejahte der EuGH nun. Die Ehegatten hÃ¤tten das Recht, sich in den EU-LÃ¤ndern frei zu bewegen und aufzuhalten und ein normales Familienleben zu fÃ¼hren. Ihre Ehe nicht anzuerkennen, verstoÃŸe gegen das EU-Recht - nÃ¤mlich gegen das FreizÃ¼gigkeits- und Aufenthaltsrecht und das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens.



Ein Familienstand, der in einem anderen EU-Land rechtmÃ¤ÃŸig erworben worden sei, mÃ¼sse anerkannt werden, urteilte der EuGH. Das bedeute nicht, dass im nationalen Recht die gleichgeschlechtliche Ehe eingefÃ¼hrt werden mÃ¼sse.



Der Gerichtshof gestand den Staaten auch einen Spielraum bei den ModalitÃ¤ten zu - die Umschreibung einer auslÃ¤ndischen Heiratsurkunde sei nur eine MÃ¶glichkeit. Die Anerkennung dÃ¼rfe aber weder unmÃ¶glich gemacht noch erheblich erschwert werden.



Sie darf auÃŸerdem gleichgeschlechtliche Paare nicht diskriminieren, wie der EuGH betonte. Im polnischen Recht sei die Umschreibung als einzige MÃ¶glichkeit der Anerkennung vorgesehen. Darum mÃ¼sse sie fÃ¼r alle Ehen angewandt werden.



Im konkreten Fall der beiden MÃ¤nner entscheidet nun das polnische Gericht. Es ist dabei an die Rechtsauffassung des EuGH gebunden.