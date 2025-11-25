Wirtschaft

Bahn-Chefin plant neues "Sofortprogramm" - im nÃ¤chsten Jahr

  • dts - 25. November 2025, 21:45 Uhr
Bild vergrößern: Bahn-Chefin plant neues Sofortprogramm - im nÃ¤chsten Jahr
Evelyn Palla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla konkretisiert das bereits seit ihrer AmtsÃ¼bernahme im Oktober vielfach bemÃ¼hte "Sofortprogramm" fÃ¼r den Staatskonzern.

Ein solches solle im Januar 2026 starten, sagte Palla dem Portal "Table Media" in einem Interview, das am Mittwochmorgen verÃ¶ffentlicht wird. "Wir werden am Komfort im Fernverkehr arbeiten, an der Sauberkeit, an der VerfÃ¼gbarkeit auch der Bordbistros und der WCs." AuÃŸerdem sollen Reisende in der DB-Navigator-App und in den BahnhÃ¶fen schneller Ã¼ber Gleiswechsel oder VerspÃ¤tungen informiert werden. "Das wird ein groÃŸer Schwerpunkt in 2026 sein", sagte Palla.

Die neue Bahnchefin will demnach auch Strukturen entschlacken und Personal kÃ¼rzen. "Wir haben fantastische FÃ¼hrungskrÃ¤fte in der FlÃ¤che, in den Werken, in den ZÃ¼gen, auch bei der Infrastruktur, die fÃ¼r das Schienennetz verantwortlich ist. Wir treffen heute viel zu viele Entscheidungen zentral."

Was die schlechten PÃ¼nktlichkeitswerte angeht, erwartet Palla, dass es im kommenden Jahr noch keine merkliche Verbesserung gibt, weil die Zahl der Baustellen entlang des 40.000 Kilometer langen Schienennetzes von derzeit 26.000 auf 28.000 angehoben werden muss, so die neue Bahn-Chefin. "Erst 2027 wird es spÃ¼rbar besser", sagte sie.

Nach neuesten Zahlen vom Oktober schafft es nur gut jeder zweite Fernzug, pÃ¼nktlich anzukommen. "PÃ¼nktlich" sind nach Bahn-Definition dabei auch noch alle ZÃ¼ge, die maximal 5 Minuten und 59 Sekunden verspÃ¤tet einfahren.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden
    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden zu wollen - und haben nach einem

    Mehr
    Klingbeil: AfD ist
    Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

    Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und

    Mehr
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In der

    Mehr
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen
    "Koalition der Willigen" sieht "Fortschritte" bei Ukraine-Poker
    BundesauÃŸenminister Wadephul stÃ¶ÃŸt Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen Amtes an
    BundesauÃŸenminister Wadephul stÃ¶ÃŸt Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen Amtes an
    Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert
    Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert
    "WÃ¼rde sie nie begnadigen": Trump teilt bei Truthahn-Termin gegen Demokraten aus
    Rechtsmittel ausgeschÃ¶pft: Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro muss Haft antreten
    Rechtsmittel ausgeschÃ¶pft: Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro muss Haft antreten

    Top Meldungen

    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug
    EU-Parlament verschÃ¤rft Sicherheitsvorschriften fÃ¼r Spielzeug

    StraÃŸburg (dts Nachrichtenagentur) - Kinderspielzeug soll in der EuropÃ¤ischen Union kÃ¼nftig weniger schÃ¤dliche Chemikalien enthalten. Das EU-Parlament brachte am Dienstag eine

    Mehr
    HandwerksprÃ¤sident kritisiert Brandmauer-Debatte
    HandwerksprÃ¤sident kritisiert Brandmauer-Debatte

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, hÃ¤lt die aktuelle Diskussion Ã¼ber eine Brandmauer zur AfD fÃ¼r eine

    Mehr
    Befragung: Paketzusteller erleben deutlich mehr Belastungen als andere Berufe
    Befragung: Paketzusteller erleben deutlich mehr Belastungen als andere Berufe

    Starke kÃ¶rperliche Anstrengungen, viel Stress und groÃŸe Angst vor Armut in der Rente: Die Belastung und Unzufriedenheit in der Kurier-, Express- und Paketbranche (KEP) ist einer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts