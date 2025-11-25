Bahn-Chefin plant neues "Sofortprogramm" - im nÃ¤chsten Jahr

Evelyn Palla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla konkretisiert das bereits seit ihrer AmtsÃ¼bernahme im Oktober vielfach bemÃ¼hte "Sofortprogramm" fÃ¼r den Staatskonzern.



Ein solches solle im Januar 2026 starten, sagte Palla dem Portal "Table Media" in einem Interview, das am Mittwochmorgen verÃ¶ffentlicht wird. "Wir werden am Komfort im Fernverkehr arbeiten, an der Sauberkeit, an der VerfÃ¼gbarkeit auch der Bordbistros und der WCs." AuÃŸerdem sollen Reisende in der DB-Navigator-App und in den BahnhÃ¶fen schneller Ã¼ber Gleiswechsel oder VerspÃ¤tungen informiert werden. "Das wird ein groÃŸer Schwerpunkt in 2026 sein", sagte Palla.



Die neue Bahnchefin will demnach auch Strukturen entschlacken und Personal kÃ¼rzen. "Wir haben fantastische FÃ¼hrungskrÃ¤fte in der FlÃ¤che, in den Werken, in den ZÃ¼gen, auch bei der Infrastruktur, die fÃ¼r das Schienennetz verantwortlich ist. Wir treffen heute viel zu viele Entscheidungen zentral."



Was die schlechten PÃ¼nktlichkeitswerte angeht, erwartet Palla, dass es im kommenden Jahr noch keine merkliche Verbesserung gibt, weil die Zahl der Baustellen entlang des 40.000 Kilometer langen Schienennetzes von derzeit 26.000 auf 28.000 angehoben werden muss, so die neue Bahn-Chefin. "Erst 2027 wird es spÃ¼rbar besser", sagte sie.



Nach neuesten Zahlen vom Oktober schafft es nur gut jeder zweite Fernzug, pÃ¼nktlich anzukommen. "PÃ¼nktlich" sind nach Bahn-Definition dabei auch noch alle ZÃ¼ge, die maximal 5 Minuten und 59 Sekunden verspÃ¤tet einfahren.

