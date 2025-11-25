Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert

Sitz des EuropÃ¤ischen Rates und des Rates der EU (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In den EU-Institutionen ist die Zahl der deutschen Mitarbeiter unterreprÃ¤sentiert. Laut einer Auswertung der EU-Kommission verschÃ¤rft sich das Problem aktuell auch noch deutlich.



Der Grund: Von den hÃ¶heren Beamten, unter denen Deutsche noch vergleichsweise stark vertreten sind, gehen derzeit viele in Pension, wie die "Bild" in ihrer Mittwochausgabe aus der Analyse zitiert. Und auf der Ebene der Einsteiger bis zur mittleren Beamten-Ebene ist das Defizit besonders extrem. Den offiziellen Zahlen zufolge liegt der Anteil dort bei 7,9 Prozent, angepeilt wird in BrÃ¼ssel aber ein Anteil von 13,8 Prozent.



Vor dem Hintergrund, dass Deutschland groÃŸe Teile des EU-Budgets trÃ¤gt, regt sich Kritik. Daniel Caspary, Chef der CDU/CSU-Landesgruppe im EU-Parlament, sagte der "Bild": "Wir sehen mit groÃŸer Sorge, dass der Anteil deutscher Mitarbeiter bei den europÃ¤ischen Institutionen immer weiter zurÃ¼ckgeht. Wer deutsche Interessen einbringen und deutsche Besonderheiten berÃ¼cksichtigt haben mÃ¶chte, der braucht mehr deutsche Mitarbeiter in den europÃ¤ischen Einrichtungen." Caspary fÃ¼rchtet, dass sich die Situation verschÃ¤rft, wenn die Politik nicht gegensteuert: "Wer heute zu wenig deutsche Mitarbeiter hat, hat morgen zu wenig deutsche Spitzenbeamte - eine fatale Kettenreaktion, die wir dringend durchbrechen mÃ¼ssen."



Die EU-Kommission teilte auf Anfrage der Zeitung mit, bereits gegenzusteuern, um den Anteil unterreprÃ¤sentierter Nationen zu erhÃ¶hen. So werde etwa bei der Vergabe von ZeitvertrÃ¤gen mindestens ein VorstellungsgesprÃ¤ch mit einem StaatsangehÃ¶rigen eines unterreprÃ¤sentierten Mitgliedstaats gefÃ¼hrt.



Ãœber den Grund des fehlenden deutschen Nachwuchses sagte eine Sprecherin der EU-Kommission: "Die GehÃ¤lter in den EU-Institutionen sind fÃ¼r deutsche StaatsbÃ¼rger mÃ¶glicherweise nicht mehr attraktiv genug." Es gebe jedenfalls "nicht genug deutsche Bewerber im Vergleich zu anderen NationalitÃ¤ten".



FÃ¼r Beamte liegt das Einstiegsgehalt nach Kommissionsangaben je nach Besoldungsgruppe zwischen 3.000 und 5.000 Euro, Vertragsbedienstete starten bei mindestens 2.500 Euro im Monat. Die Sprecherin sieht auch die Politik in der Pflicht: "Letztlich ist es auch Aufgabe der deutschen Regierung, hier aktiv zu werden."



Ã„hnlich sieht es der Bund der Steuerzahler. Vizechef Michael JÃ¤ger sagte derselben Zeitung: "Es kann doch nicht sein, dass Deutschland jeden vierten Euro fÃ¼r die EU bezahlt, aber im Verwaltungsapparat, der die Mittel verteilt, praktisch keinen Einfluss hat." Der Bundeskanzler mÃ¼sse das Thema "zur Chefsache machen".

