US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen

  • AFP - 25. November 2025, 21:30 Uhr
Everglades National Park in Florida
Der Eintritt fÃ¼r US-Nationalparks wird fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen deutlich teurer. Das Innenministerium kÃ¼ndigte an, der Jahrespass fÃ¼r alle Nationalparks koste ab dem Jahreswechsel fÃ¼r Reisende aus dem Ausland 250 Dollar.

Der Eintritt in die beliebten US-Nationalparks wird fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen deutlich teurer. Das US-Innenministerium kÃ¼ndigte am Dienstag in Washington an, der Jahrespass fÃ¼r alle Nationalparks koste ab dem Jahreswechsel fÃ¼r Reisende aus dem Ausland 250 Dollar (knapp 217 Euro) - mehr als das Dreifache des bisherigen Preises von 80 Dollar.Â Der Jahrespass deckt in der Regel den Eintritt fÃ¼r bis zu vier Personen ab.

Wer keinen Jahrespass braucht, sondern lediglich einen der elf beliebtesten Nationalparks besuchen will - darunter Yellowstone, Yosemite oder Joshua Tree - muss ebenfalls deutlich tiefer in die Tasche greifen. ZusÃ¤tzlich zur normalen EintrittsgebÃ¼hr von etwa 15 oder 20 Dollar wird fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen ein Aufschlag von 100 Dollar pro Person fÃ¤llig.

Damit werde sichergestellt, dass US-Steuerzahler "den grÃ¶ÃŸten Nutzen" von den Parks hÃ¤tten, betonte das Innenministeriums. PrÃ¤sident Donald Trump hatte bereits Anfang Juli ein Dekret unterzeichnet, um die Eintrittspreise fÃ¼r AuslÃ¤nder erhÃ¶hen zu kÃ¶nnen. Trump sagte, sein Schlagwort "Amerika zuerst" (America first) gelte damit auch fÃ¼r die Nationalparks.

Um Kosten zu sparen hatte die Trump-Regierung im Februar fast tausend Park-Mitarbeiter gefeuert. Mit den hÃ¶heren Eintrittspreisen fÃ¼r AuslÃ¤nder soll die Infrastruktur finanziert werden. Im vergangenen Jahr zÃ¤hlten die 63 US-Nationalparks eine Rekordzahl von insgesamt fast 332 Millionen Besuchern.

