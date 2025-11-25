Brennpunkte

Oberstes Gericht: Bolsonaro hat Rechtsmittel ausgeschÃ¶pft und muss 27 Jahre in Haft

  • AFP - 25. November 2025, 19:30 Uhr
Bolsonaro im September in BrasÃ­lia
Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro hat dem Obersten Gericht des Landes zufolge alle Rechtsmittel im Fall seiner Verurteilung wegen eines geplanten Umsturzes ausgeschÃ¶pft und muss deshalb die gesamte 27-jÃ¤hrige Haftstrafe verbÃ¼ÃŸen.

Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro hat dem Obersten Gericht des Landes zufolge alle Rechtsmittel im Fall seiner Verurteilung wegen eines geplanten Umsturzes ausgeschÃ¶pft. Der ultrarechte frÃ¼here Staatschef mÃ¼sse deshalb die gesamte 27-jÃ¤hrige Haftstrafe verbÃ¼ÃŸen, erklÃ¤rte das Gericht am Dienstag. Bolsonaro war am Samstag nach der BeschÃ¤digung seiner elektronischen FuÃŸfessel wegen "erhÃ¶hter Fluchtgefahr" aus dem Hausarrest ins GefÃ¤ngnis verlegt worden.

Vor wenigen Tagen hatte das Oberste Gericht eine erste Berufung Bolsonaros gegen das Urteil abgewiesen. Seine Verteidiger verzichteten darauf, eine weitere Berufung gegen das Urteil einzulegen, das somit nun rechtskrÃ¤ftig wurde. Unklarheit herrschte zunÃ¤chst weiterhin darÃ¼ber, wo der 70-JÃ¤hrige seine Haftstrafe verbÃ¼ÃŸen werden muss.

Das Gericht hatte den ultrarechten Ex-PrÃ¤sidenten im September wegen eines geplanten Umsturzes zu mehr als 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt. Bolsonaro, der Brasilien von 2019 bis 2022 regierte, war schuldig gesprochen worden, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen den heutigen linksgerichteten PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva kippen wollte.

Das Oberste Gericht gelangte zu dem Schluss, dass er seine AnhÃ¤nger zur ErstÃ¼rmung des Obersten Gerichts, des PrÃ¤sidentenpalastes und des Kongresses in der Hauptstadt BrasÃ­lia am 8. Januar 2023 angestiftet hatte. Hunderte UnterstÃ¼tzer Bolsonaros waren damals in die GebÃ¤ude eingedrungen und hatten dort schwere VerwÃ¼stungen angerichtet. Die Szenen der Gewalt erinnerten an den Angriff von AnhÃ¤ngern des damals abgewÃ¤hlten US-PrÃ¤sidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington zwei Jahre zuvor.

Am Samstag war Bolsonaro nach der BeschÃ¤digung seiner elektronischen FuÃŸfessel mit einem LÃ¶tkolben wegen Fluchtgefahr in Haft genommen worden. Auf Anweisung des Obersten Gerichts wurde er vom Hausarrest ins GefÃ¤ngnis verlegt. Bolsonaro habe "das elektronische ÃœberwachungsgerÃ¤t vorsÃ¤tzlicherweise und bewussterweise" beschÃ¤digt, urteilte der Oberste Richter Alexandre de Moraes.Â 

Bei einer geplanten Mahnwache fÃ¼r Bolsonaro vor seinem Haus habe es zudem "sehr ernsthafte Hinweise auf einen mÃ¶glichen Fluchtversuch" gegeben, sagte de Moraes. Er verwies auf die NÃ¤he von Bolsonaros Haus, in dem er sich in Hausarrest befand, zu der US-Botschaft sowie die enge Beziehung des Ex-PrÃ¤sidenten zu US-PrÃ¤sident Trump. Er deutete an, Bolsonaro habe zu fliehen versucht, um in den USA politisches Asyl zu beantragen.

