"WÃ¼rde sie nie begnadigen": Trump teilt bei Truthahn-Termin gegen Demokraten aus

  • AFP - 25. November 2025, 19:46 Uhr
Bild vergrößern: WÃ¼rde sie nie begnadigen: Trump teilt bei Truthahn-Termin gegen Demokraten aus
Trump begnadigt Truthahn Gobble, daneben Gattin Melania
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat bei der traditionellen Truthahn-Begnadigung vor Thanksgiving gegen Gegner in der Demokratischen Partei ausgeteilt. Er wÃ¼rde zwei fÃ¼hrende Oppositionspolitiker 'niemals begnadigen', sagte Trump unter GelÃ¤chter der GÃ¤ste.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat bei der traditionellen Truthahn-Begnadigung vor Thanksgiving gegen Gegner der Demokratischen Partei ausgeteilt. Er hÃ¤tte die beiden TruthÃ¤hne am liebsten "Chuck (Schumer) und Nancy (Pelosi)" getauft, sagte Trump in Anspielung auf den demokratischen MinderheitsfÃ¼hrer im Senat und die frÃ¼here Sprecherin des ReprÃ¤sentantenhauses. "Aber dann wurde mir klar, dass ich sie nicht begnadigen wÃ¼rde", sagte Trump unter GelÃ¤chter des Publikums. "Ich wÃ¼rde diese beiden niemals begnadigen."

Unter dem Titel "Trump rÃ¶stet Pelosi und Schumer" teilten Trump-nahe Seiten das Video aus dem Rosengarten des WeiÃŸen Hauses umgehend in Online-Medien. Gegen seine Widersacher Schumer und Pelosi hatte der PrÃ¤sident in der Vergangenheit immer wieder verbal ausgeteilt. Im Streit um Trumps Wunschkandidaten fÃ¼r Regierungsposten rief der PrÃ¤sident Schumer etwa im August auf, "zur HÃ¶lle zu fahren".

Trump beschimpfte Pelosi darÃ¼ber hinaus als "verrÃ¼ckte Nancy" und "Feind im Inneren". Pelosi gilt als eine der schÃ¤rfsten Widersacherinnen Trumps. In dessen erster Amtszeit 2020 zerriss sie nach seiner Ansprache zur Lage der Nation vor laufenden Kameras seinen Redetext. Anfang November dieses Jahres kÃ¼ndigte die 85-JÃ¤hrige ihren RÃ¼ckzug aus dem ReprÃ¤sentantenhaus an.

Trump zieht wie kein anderer PrÃ¤sident gegen politische Gegner zu Felde. Er hatte fÃ¼nf demokratischen Kongressabgeordneten zuletzt wegen eines Videoappells zur Verweigerung "illegaler Befehle" mit der Todesstrafe gedroht.Â Zudem Ã¼berzieht er zahlreiche Widersacher mit Klagen.

Thanksgiving ist ein Erntedankfest und fÃ¼r viele die wichtigste Familienfeier in den Vereinigten Staaten. Seit Jahrzehnten begnadigen PrÃ¤sidenten zu diesem Anlass TruthÃ¤hne und retten sie damit symbolisch vor der Zubereitung im Backofen.Â 

Die diesjÃ¤hrigen Tiere wurden von US-BÃ¼rgern Waddle (Watschel) und Gobble (Kollern, nach dem Laut des Truthahns) getauft. Sie kÃ¶nnen sich nun auf einen geruhsamen Lebensabend in ihrem Heimat-Bundesstaat North Carolina freuen.

