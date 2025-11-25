Sport

Champions League: BVB und Leverkusen siegreich

  • dts - 25. November 2025, 23:09 Uhr
Bild vergrößern: Champions League: BVB und Leverkusen siegreich
Serhou Guirassy (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Dortmund/Manchester (dts Nachrichtenagentur) - Der 5. Gruppenspieltag in der Champions League ist am Dienstag fÃ¼r die deutschen Mannschaften erfolgreich verlaufen. Borussia Dortmund gewann gegen Villarreal 4:0, Bayer Leverkusen bei Manchester City 2:0.

In Dortmund benÃ¶tigte die Partie eine Weile, bis es ZÃ¤hlbares gab. Nach einer zÃ¤hen ersten Halbzeit, in der die defensivstarken Spanier die besseren Umschaltmomente hatten, brachte Serhou Guirassy den BVB mit der letzten Aktion vor der Pause per Kopf in FÃ¼hrung (45.+2). Direkt nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgÃ¼ltig, als Villarreals KapitÃ¤n Foyth einen Schuss von Adeyemi auf der Linie mit der Hand klÃ¤rte und dafÃ¼r Rot sah. Guirassy verschoss zunÃ¤chst den StrafstoÃŸ, versenkte jedoch den Nachschuss zum 2:0 (54.).

In Ãœberzahl dominierte Dortmund das Geschehen nun klar. Wenige Minuten spÃ¤ter fiel das 3:0, als ein abgefÃ¤lschter Ball vom Knie Karim Adeyemis im hohen Bogen im Netz landete (58.). Der Bundesligist kontrollierte das Spiel danach souverÃ¤n, ohne weitere groÃŸe Chancen herauszuspielen. Joker FÃ¡bio Silva verpasste das vierte Tor vom Punkt, sein Elfmeter prallte an die Latte (82.). Erst in der Nachspielzeit setzte Daniel Svensson per Kopf nach einer feinen GroÃŸ-Flanke den Schlusspunkt zum 4:0 (90.+5).

Mit dem deutlichen Erfolg bleibt Borussia Dortmund im Rennen um die oberen TabellenplÃ¤tze. Villarreal hingegen hatte nach dem Platzverweis nichts mehr entgegenzusetzen und bleibt in der Champions League weiter ohne Sieg.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Umfrage: Nur acht Prozent erwarten WM-Titel fÃ¼r Deutschland
    Umfrage: Nur acht Prozent erwarten WM-Titel fÃ¼r Deutschland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen haben keine allzu hohen Erwartungen an das Abschneiden der FuÃŸballnationalmannschaft der MÃ¤nner bei der Weltmeisterschaft 2026.

    Mehr
    Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit
    Bundesliga: Union bringt knappen Sieg gegen St. Pauli Ã¼ber die Zeit

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der 1. FC Union Berlin hat sich zum Abschluss des 11. Bundesliga-Spieltags gegen den FC St. Pauli mit 1:0 durchgesetzt. Rani Khedira erzielte in

    Mehr
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen
    1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen

    Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des elften Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig 2:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Nachdem die Bremer Defensive im ersten

    Mehr
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Schwedischer Bezahldienst Klarna kÃ¼ndigt eigene KryptowÃ¤hrung an
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    Neue KI-App beschert chinesischem Technologieriesen Alibaba deutlichen Schub
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    FranzÃ¶sische Justiz ermittelt gegen Ebay wegen illegalen Waffenverkaufs
    Bahn-Chefin plant neues
    Bahn-Chefin plant neues "Sofortprogramm" - im nÃ¤chsten Jahr
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen
    "Koalition der Willigen" sieht "Fortschritte" bei Ukraine-Poker
    BundesauÃŸenminister Wadephul stÃ¶ÃŸt Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen Amtes an
    BundesauÃŸenminister Wadephul stÃ¶ÃŸt Umstrukturierung des AuswÃ¤rtigen Amtes an
    Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert
    Deutsche in EU-Institutionen immer stÃ¤rker unterreprÃ¤sentiert
    "WÃ¼rde sie nie begnadigen": Trump teilt bei Truthahn-Termin gegen Demokraten aus

    Top Meldungen

    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden
    Staat und Wirtschaft wollen bei Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden zu wollen - und haben nach einem

    Mehr
    Klingbeil: AfD ist
    Klingbeil: AfD ist "arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Partei"

    Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- und

    Mehr
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest
    Bas hÃ¤lt an Rentenpaket fest

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) hat das von ihr vorgelegte Rentenpaket beim Deutschen Arbeitgebertag gegen Kritik verteidigt. "In der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts