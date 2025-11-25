Dortmund/Manchester (dts Nachrichtenagentur) - Der 5. Gruppenspieltag in der Champions League ist am Dienstag fÃ¼r die deutschen Mannschaften erfolgreich verlaufen. Borussia Dortmund gewann gegen Villarreal 4:0, Bayer Leverkusen bei Manchester City 2:0.
In Dortmund benÃ¶tigte die Partie eine Weile, bis es ZÃ¤hlbares gab. Nach einer zÃ¤hen ersten Halbzeit, in der die defensivstarken Spanier die besseren Umschaltmomente hatten, brachte Serhou Guirassy den BVB mit der letzten Aktion vor der Pause per Kopf in FÃ¼hrung (45.+2). Direkt nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgÃ¼ltig, als Villarreals KapitÃ¤n Foyth einen Schuss von Adeyemi auf der Linie mit der Hand klÃ¤rte und dafÃ¼r Rot sah. Guirassy verschoss zunÃ¤chst den StrafstoÃŸ, versenkte jedoch den Nachschuss zum 2:0 (54.).
In Ãœberzahl dominierte Dortmund das Geschehen nun klar. Wenige Minuten spÃ¤ter fiel das 3:0, als ein abgefÃ¤lschter Ball vom Knie Karim Adeyemis im hohen Bogen im Netz landete (58.). Der Bundesligist kontrollierte das Spiel danach souverÃ¤n, ohne weitere groÃŸe Chancen herauszuspielen. Joker FÃ¡bio Silva verpasste das vierte Tor vom Punkt, sein Elfmeter prallte an die Latte (82.). Erst in der Nachspielzeit setzte Daniel Svensson per Kopf nach einer feinen GroÃŸ-Flanke den Schlusspunkt zum 4:0 (90.+5).
Mit dem deutlichen Erfolg bleibt Borussia Dortmund im Rennen um die oberen TabellenplÃ¤tze. Villarreal hingegen hatte nach dem Platzverweis nichts mehr entgegenzusetzen und bleibt in der Champions League weiter ohne Sieg.
Sport
Champions League: BVB und Leverkusen siegreich
- dts - 25. November 2025, 23:09 Uhr
