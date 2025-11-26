Medienbericht: US-Gesandter Witkoff beriet Kreml-Berater zu Ukraine-Plan

Steve Witkoff

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat einem Medienbericht zufolge einem Kreml-Berater RatschlÃ¤ge gegeben, wie der russische Staatschef Wladimir Putin US-PrÃ¤sident Donald Trump ein Ukraine-Abkommen vorschlagen sollte. Dies geht laut einem Bloomberg-Bericht vom Dienstag aus einem Transkript eines Telefonats zwischen Witkoff und dem Kreml-Berater Juri Uschakow vom 14. Oktober hervor.



Das Telefonat scheint auf den Ursprung eines von US-PrÃ¤sident Trump unterstÃ¼tzten 28-Punkte-Plans hinzudeuten, der weithin als fÃ¼r Moskau vorteilhaft eingestuft wurde. Der Plan forderte von der Ukraine bedeutende territoriale ZugestÃ¤ndnisse und die Zusage, nicht der Nato beizutreten.



Laut dem Transkript, Ã¼ber das Bloomberg berichtet, sagte Witkoff wÃ¤hrend des GesprÃ¤chs, er glaube, dass Russland - das im Februar 2022 den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte - "immer einen Friedensdeal gewollt" habe. Witkoff Ã¤uÃŸerte demnach zudem "den tiefsten Respekt fÃ¼r PrÃ¤sident Putin".



Der US-Gesandte riet Uschakow, Putin solle Trump in einem Telefonat fÃ¼r die erzielte Waffenruhe im Gazastreifen loben. Dieses Telefonat sollte vor einem fÃ¼r den 17. Oktober vorgesehenen Besuch des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj im WeiÃŸen Haus stattfinden, habe Witkoff empfohlen.



Der US-Sondergesandte schlug vor, einen 20-Punkte-Friedensplan fÃ¼r die Ukraine zu erstellen, "so wie wir es fÃ¼r Gaza getan haben". Er wisse, was nÃ¶tig sei, um einen Friedensplan abzuschlieÃŸen, fuhr Witkoff fort: "Donezk und ein Gebietsaustausch irgendwo", sagte er mit Blick auf die von Russland beanspruchte Region im Osten der Ukraine.



Das Telefonat zwischen Trump und Putin fand am 16. Oktober statt. Der US-PrÃ¤sident bezeichnete es als "sehr produktiv" und stellte die ukrainischen Forderungen nach Tomahawk-Raketen in Frage - einen Tag bevor er Selenskyj im WeiÃŸen Haus empfing.



Der am 21. November vorgestellte 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges wurde mittlerweile durch einen Vorschlag ersetzt, der die Interessen der Ukraine stÃ¤rker berÃ¼cksichtigt. Trump erklÃ¤rte am Dienstag, er habe Witkoff gebeten, nach Moskau zu reisen, um mit Putin "einige strittige Punkte" zu besprechen.



Der Kommunikationsdirektor des WeiÃŸen Hauses, Steven Cheung, erklÃ¤rte gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP zu dem Bericht, dieser beweise, dass Witkoff "fast jeden Tag mit Vertretern Russlands und der Ukraine spricht, um Frieden zu erreichen, was genau das ist, wofÃ¼r PrÃ¤sident Trump ihn ernannt hat".



Bloomberg berichtete auch Ã¼ber ein GesprÃ¤ch zwischen Uschakow und dem Kreml-Wirtschaftsgesandten Kirill Dmitrijew, der stark in die GesprÃ¤che mit US-Vertretern involviert ist. Das GesprÃ¤ch fand dem Bericht zufolge am 29. Oktober statt. "Ich denke, wir werden dieses Papier Ã¼ber unsere Position erstellen, und ich werde es informell in Umlauf bringen", sagte Dmitrijew demnach. "Ich glaube nicht, dass sie unsere Version genau so Ã¼bernehmen werden, aber zumindest wird es so nah wie mÃ¶glich daran sein", fuhr er fort, offenbar in Anspielung auf US-Vertreter.



Das Portal Axios berichtete, dass Dmitrijew vom 24. bis zum 26. Oktober drei Tage mit Witkoff und anderen US-Vertretern in Miami im US-Bundesstaat Florida verbracht habe.