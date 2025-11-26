Trump: Sondergesandter Witkoff trifft kommende Woche Putin in Moskau

US-PrÃ¤sident Donald Trump

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff trifft nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump in der kommenden Woche den russischen Staatschef Wladimir Putin. Witkoff werde mÃ¶glicherweise mit Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner reisen, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) gegenÃ¼ber Reportern in der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One. Er sei nicht sicher, ob Kushner mitkommen werde, "aber er ist in den Prozess involviert". Das Treffen mit Kreml-Chef Putin werde wahrscheinlich in der kommenden Woche in Moskau stattfinden, fuhr Trump fort.



Mit Putin sollten "einige strittige Punkte" besprchen werden, die den Abschluss eines Ukraine-Abkommens verhinderten, erklÃ¤rte Trump kurz zuvor in seinem Onlinedienst Truth Social. Parallel dazu verhandele US-VerteidigungsstaatssekretÃ¤r Dan Driscoll mit den Ukrainern, fÃ¼gte Trump hinzu. Er hoffe, Putin und den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen, "aber nur, wenn ein Abkommen zur Beendigung dieses Krieges erzielt worden ist oder die Schlussphase" der Verhandlungen erreicht sei, ergÃ¤nzte er.



Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte zuvor im Onlinedienst X mitgeteilt, in den GesprÃ¤chen mit der Ukraine und Russland seien noch einige "heikle, aber nicht unÃ¼berwindbare" Punkte des US-Plans zu klÃ¤ren.



Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer LÃ¤nder hatten am Sonntag in Genf GesprÃ¤che Ã¼ber den von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gefÃ¼hrt. Dieser kam in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen. Nach europÃ¤ischen Angaben wurden bei den GesprÃ¤chen in Genf Ã„nderungen erreicht.



Selenskyj sagte am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache, dass die "GrundsÃ¤tze" des Ã¼berarbeiteten Plans zu tiefergehenden Vereinbarungen fÃ¼hren kÃ¶nnten. Er zÃ¤hle auf die weitere "aktive Zusammenarbeit" mit den USA. "Viel hÃ¤ngt von Amerika ab, denn Russland schenkt der amerikanischen StÃ¤rke die grÃ¶ÃŸte Aufmerksamkeit", fuhr der ukrainische PrÃ¤sident fort.



Zuvor am Dienstag sagte Selenskyj bei einem Videotreffen der "Koalition der Willigen" aus europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten, dass die Ukraine bereit sei, mit dem Rahmen des neuen US-Plans voranzukommen. Es gebe allerdings noch "sensible Punkte". Selenskyj Ã¤uÃŸerte auÃŸerdem seine Bereitschaft, sich mit Trump zu treffen, um diese Punkte zu besprechen.