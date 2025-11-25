Umfrage: Nur acht Prozent erwarten WM-Titel fÃ¼r Deutschland

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen haben keine allzu hohen Erwartungen an das Abschneiden der FuÃŸballnationalmannschaft der MÃ¤nner bei der Weltmeisterschaft 2026.
Laut einer Forsa-Umfrage fÃ¼r den "Stern" erwarten nur acht Prozent der BÃ¼rger, dass das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Titel holt. Besonders pessimistisch sind die Ostdeutschen: Nur ein Prozent von ihnen rechnet damit, dass Deutschland Weltmeister wird.
Etwas optimistischer sind diejenigen, die sich selbst als fuÃŸballinteressiert bezeichnen: Sie glauben zu 13 Prozent an den Gewinn des Titels. Die Herrennationalmannschaft hatte sich in der vergangenen Woche fÃ¼r das Turnier qualifiziert, das im nÃ¤chsten Jahr in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet.
Forsa hat fÃ¼r den "Stern" jede Stufe des Wettbewerbs einzeln abgefragt: FÃ¼nf Prozent der Deutschen erwarten danach ein Aus in der Vorrunde, zwei Prozent ein Scheitern im Sechzehntelfinale und 15 Prozent ein Aus im Achtelfinale. Mit einem Ende im Viertelfinale rechnen die meisten: 27 Prozent. Von einem Fehlschlag im Halbfinale gehen 18 Prozent aus und eine Finalniederlage sagen acht Prozent vorher. Zusammen bedeutet das, dass 61 Prozent der Deutschen der Nationalmannschaft zumindest ein Erreichen des Viertelfinales zutrauen. 17 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸern sich nicht.
Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa fÃ¼r den "Stern" und RTL Deutschland am 20. und 21. November erhoben. Datenbasis: 1.007 Befragte.
