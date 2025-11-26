Die politisch und wirtschaftlich unter Druck stehende Labour-Regierung in GroÃŸbritannien stellt am Mittwoch ihren Jahreshaushalt vor. Premierminister Keir Starmer hat einen "Labour-Haushalt mit Labour-Werten" und eine Senkung der Lebenserhaltungskosten angekÃ¼ndigt. Beobachter rechnen mit SteuererhÃ¶hungen und infolgedessen mÃ¶glichen Verlusten bei den ohnehin schwachen Umfragewerten der britischen Regierung.Â
Finanzministerin Rachel Reeves sieht sich einerÂ schwierigen Aufgabe gegenÃ¼ber. Einerseits muss sie das Vertrauen der WÃ¤hler in die Labour-Regierung stÃ¤rken, wÃ¤hrend sich die rechtspopulistische Partei Reform UK in den Umfragen auf dem Vormarsch befindet. Andererseits verlangen Investoren einen Beweis, dass die britische Regierung ihre Finanzen im Griff hat. Ã–konomen schÃ¤tzen, dass Reeves etwa 20 Milliarden Pfund (22,7 Milliarden Euro) auftreiben muss, um den Haushalt auszugleichen.
Politik
Britische Regierung stellt Haushalt vor - SteuererhÃ¶hungen erwartet
26. November 2025
