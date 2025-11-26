Ein franzÃ¶sisches Gericht entscheidet am Mittwoch Ã¼ber eine mÃ¶gliche Sperrung des OnlinehÃ¤ndlers Shein. Die franzÃ¶sische Regierung hatte eine vorlÃ¤ufige Blockade der Online-Plattform verlangt, nachdem Ende Oktober ein Angebot kinderpornographischer Sexpuppen bekannt geworden war. Shein erklÃ¤rte anschlieÃŸend, alle illegalen Produkte aus seinem Angebot entfernen zu wollen.Â
Die franzÃ¶sische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den in China gegrÃ¼ndeten OnlinehÃ¤ndler mit Sitz in Singapur wegen der Verbreitung von Darstellungen MinderjÃ¤hriger mit pornografischem Charakter. Shein hatte Anfang November unter heftigen Protesten einen ersten dauerhaften Laden in einem Traditionskaufhaus gegenÃ¼ber dem Pariser Rathaus erÃ¶ffnet. Die Proteste richten auch gegen das Ãœberschwemmen des europÃ¤ischen Marktes mit synthetischer Billigkleidung.
Technologie
FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
- AFP - 26. November 2025, 04:05 Uhr
.
Ein franzÃ¶sisches Gericht entscheidet am Mittwoch Ã¼ber eine mÃ¶gliche Sperrung des OnlinehÃ¤ndlers Shein. Die franzÃ¶sische Regierung hatte eine vorlÃ¤ufige Blockade der Online-Plattform verlangt, nachdem Ende Oktober ein Angebot kinderpornographischer Sexpuppen bekannt geworden war. Shein erklÃ¤rte anschlieÃŸend, alle illegalen Produkte aus seinem Angebot entfernen zu wollen.Â
Weitere Meldungen
Nach einem Medienbericht Ã¼ber eine mÃ¶gliche Chip-Partnerschaftzwischen der Facebook-Mutter Meta und Google ist der US-Technologieriese Nvidia an der BÃ¶rse unter Druck geraten.Mehr
Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat die EinfÃ¼hrung einer eigenen KryptowÃ¤hrung angekÃ¼ndigt. KlarnaUSD solle ein sogenannter Stablecoin sein, wie das Unternehmen amMehr
Eine neue KI-App hat dem chinesischen Technologieriesen Alibaba weiteren Auftrieb verschafft. Im abgelaufenen Quartal bis Ende September verbuchte der Konzern ein Umsatzplus vonMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla konkretisiert das bereits seit ihrer AmtsÃ¼bernahme im Oktober vielfach bemÃ¼hte "Sofortprogramm" fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden zu wollen - und haben nach einemMehr
Nach der Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD zu Ã¶ffnen, hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) diese als "arbeitgeber- undMehr