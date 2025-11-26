FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein

Shein-Laden

Ein franzÃ¶sisches Gericht entscheidet am Mittwoch Ã¼ber eine mÃ¶gliche Sperrung des OnlinehÃ¤ndlers Shein. Die franzÃ¶sische Regierung hatte eine vorlÃ¤ufige Blockade der Online-Plattform verlangt, nachdem Ende Oktober ein Angebot kinderpornographischer Sexpuppen bekannt geworden war. Shein erklÃ¤rte anschlieÃŸend, alle illegalen Produkte aus seinem Angebot entfernen zu wollen.Â



Die franzÃ¶sische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den in China gegrÃ¼ndeten OnlinehÃ¤ndler mit Sitz in Singapur wegen der Verbreitung von Darstellungen MinderjÃ¤hriger mit pornografischem Charakter. Shein hatte Anfang November unter heftigen Protesten einen ersten dauerhaften Laden in einem Traditionskaufhaus gegenÃ¼ber dem Pariser Rathaus erÃ¶ffnet. Die Proteste richten auch gegen das Ãœberschwemmen des europÃ¤ischen Marktes mit synthetischer Billigkleidung.