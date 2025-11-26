DGB nimmt Arbeitgeber wegen hohem Krankenstand in die Pflicht

Arztpraxis fÃ¼r Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat an die Arbeitgeber appelliert, zur Senkung des Krankenstands beizutragen.



"Anlass zur Sorge gibt die hohe Zahl an Krankschreibungen fÃ¼r psychische Erkrankungen und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie RÃ¼ckenbeschwerden", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Dagegen kÃ¶nnen und mÃ¼ssen Arbeitgeber mehr tun: bessere betriebliche PrÃ¤vention, wo mÃ¶glich Arbeitsstress reduzieren und mehr wirksame SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r die Gesundheit der BeschÃ¤ftigten umsetzen."



Piel warnte davor, krank gemeldete BeschÃ¤ftigte unter Generalverdacht zu stellen. Befragungen des DGB zeigten, dass im letzten Jahr 63 Prozent der BeschÃ¤ftigten trotz Krankheit gearbeitet hÃ¤tten. Die Folgekosten dieser schlechten Praxis, nÃ¤mlich krank zur Arbeit zu gehen, Kollegen anzustecken und das Risiko von UnfÃ¤llen am Arbeitsplatz hochzutreiben, seien "nachweislich etwa doppelt so hoch wie die Kosten krankheitsbedingter Fehlzeiten", mahnte das DGB-Vorstandsmitglied.



Den hÃ¶heren Krankenstand in diesem Herbst erklÃ¤rte Piel auch mit der neuen elektronischen ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung, die Krankmeldungen vollstÃ¤ndig erfasse. Dagegen verwies Gitta Connemann, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), auf die telefonische Krankschreibung. "Fakt ist: Die HÃ¼rden fÃ¼r eine Krankmeldung sind zu niedrig", sagte sie den Funke-Zeitungen. "Die telefonische Krankschreibung war in der Pandemie richtig. Aber heute haben wir andere MÃ¶glichkeiten. Moderne Videosprechstunden erlauben eine deutlich prÃ¤zisere Diagnose." Connemann appellierte, "das System wieder auf solide Beine zu stellen".

