Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat an die Arbeitgeber appelliert, zur Senkung des Krankenstands beizutragen.
"Anlass zur Sorge gibt die hohe Zahl an Krankschreibungen fÃ¼r psychische Erkrankungen und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie RÃ¼ckenbeschwerden", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Dagegen kÃ¶nnen und mÃ¼ssen Arbeitgeber mehr tun: bessere betriebliche PrÃ¤vention, wo mÃ¶glich Arbeitsstress reduzieren und mehr wirksame SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r die Gesundheit der BeschÃ¤ftigten umsetzen."
Piel warnte davor, krank gemeldete BeschÃ¤ftigte unter Generalverdacht zu stellen. Befragungen des DGB zeigten, dass im letzten Jahr 63 Prozent der BeschÃ¤ftigten trotz Krankheit gearbeitet hÃ¤tten. Die Folgekosten dieser schlechten Praxis, nÃ¤mlich krank zur Arbeit zu gehen, Kollegen anzustecken und das Risiko von UnfÃ¤llen am Arbeitsplatz hochzutreiben, seien "nachweislich etwa doppelt so hoch wie die Kosten krankheitsbedingter Fehlzeiten", mahnte das DGB-Vorstandsmitglied.
Den hÃ¶heren Krankenstand in diesem Herbst erklÃ¤rte Piel auch mit der neuen elektronischen ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung, die Krankmeldungen vollstÃ¤ndig erfasse. Dagegen verwies Gitta Connemann, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), auf die telefonische Krankschreibung. "Fakt ist: Die HÃ¼rden fÃ¼r eine Krankmeldung sind zu niedrig", sagte sie den Funke-Zeitungen. "Die telefonische Krankschreibung war in der Pandemie richtig. Aber heute haben wir andere MÃ¶glichkeiten. Moderne Videosprechstunden erlauben eine deutlich prÃ¤zisere Diagnose." Connemann appellierte, "das System wieder auf solide Beine zu stellen".
Wirtschaft
DGB nimmt Arbeitgeber wegen hohem Krankenstand in die Pflicht
- dts - 26. November 2025, 07:38 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat an die Arbeitgeber appelliert, zur Senkung des Krankenstands beizutragen.
Weitere Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Einige der fÃ¼r die Adventszeit typischen SÃ¼ÃŸigkeiten sind binnen Jahresfrist deutlich teurer geworden. FÃ¼r Schokoladen mussten VerbraucherMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland sind bei ihrer Personalplanung zuletzt restriktiver geworden. Das BeschÃ¤ftigungsbarometer des MÃ¼nchnerMehr
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche Unternehmen forcieren wegen der anhaltenden Rezession und wachsender globaler Handelsrisiken ihre Neuausrichtung undMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla konkretisiert das bereits seit ihrer AmtsÃ¼bernahme im Oktober vielfach bemÃ¼hte "Sofortprogramm" fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden zu wollen - und haben nach einemMehr
Wegen des illegalen Verkaufs von Waffen wie Schlagringen und Macheten ermittelt die franzÃ¶sische Justiz gegen den Online-Marktplatz Ebay. Damit erhÃ¶he sich die Zahl derMehr