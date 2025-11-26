Ukraine-Abkommen: Trump sieht nur noch "wenige strittige Punkte" und schickt Witkoff nach Moskau

US-PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump sieht in den BemÃ¼hungen fÃ¼r ein Ende des Ukraine-Krieges nur noch "wenige strittige Punkte". Er kÃ¼ndigte am Dienstag (Ortszeit) an, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff wahrscheinlich in der kommenden Woche Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau treffen werde. Staatenlenker in Europa bewerteten die Erfolgsaussichten trotz der jÃ¼ngsten diplomatischen Entwicklungen skeptischer.



Trump erklÃ¤rte in seinem Onlinedienst Truth Social, Witkoff solle nach Moskau reisen, um die Verhandlungen Ã¼ber ein Ukraine-Abkommen abzuschlieÃŸen. Sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner werde Witkoff womÃ¶glich begleiten, sagte Trump gegenÃ¼ber Reportern an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One.



US-VerteidigungsstaatssekretÃ¤r Dan Driscoll verhandle mit den Ukrainern, schrieb Trump auf Truth Social. Er hoffe, Putin und den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen, "aber nur, wenn ein Abkommen zur Beendigung dieses Krieges erzielt worden ist oder die Schlussphase" der Verhandlungen erreicht sei, ergÃ¤nzte er.



Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte zuvor im Onlinedienst X mitgeteilt, in den GesprÃ¤chen mit der Ukraine und Russland seien noch einige "heikle, aber nicht unÃ¼berwindbare" Punkte des US-Plans zu klÃ¤ren.



Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer LÃ¤nder, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf GesprÃ¤che Ã¼ber den von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine gefÃ¼hrt. Dieser kam in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen. Nach europÃ¤ischen Angaben wurden bei den GesprÃ¤chen in Genf Ã„nderungen erreicht.



Selenskyj sagte am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache, dass die "GrundsÃ¤tze" des Ã¼berarbeiteten Plans zu tiefergehenden Vereinbarungen fÃ¼hren kÃ¶nnten. Er zÃ¤hle auf die weitere "aktive Zusammenarbeit" mit den USA. "Viel hÃ¤ngt von Amerika ab, denn Russland schenkt der amerikanischen StÃ¤rke die grÃ¶ÃŸte Aufmerksamkeit", fuhr der ukrainische PrÃ¤sident fort.



Zuvor am Dienstag sagte Selenskyj bei einer Videokonferenz der "Koalition der Willigen" aus europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten, dass die Ukraine bereit sei, mit dem Rahmen des neuen US-Plans voranzukommen. Es gebe allerdings noch "sensible Punkte". Selenskyj Ã¤uÃŸerte auÃŸerdem seine Bereitschaft, sich mit Trump zu treffen, um diese Punkte zu besprechen.



EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen zufolge nahm auch US-AuÃŸenminister Marco Rubio an der Videokonferenz teil. "Wir brauchen eine starke transatlantische Zusammenarbeit", sagte von der Leyen.



Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron sagte nach der Schalte, aus dem Austausch sei unter anderem hervorgegangen, dass Russland derzeitig "eindeutig nicht zu einem Waffenstillstand bereit" sei. Macron berief sich auf die Angaben "mehrerer Teilnehmer", die auf der Konferenz von ihrem "direktem Austausch mit den Russen und insbesondere mit PrÃ¤sident Putin" berichtet hÃ¤tten.



Ungeachtet der diplomatischen BemÃ¼hungen fÃ¼r ein Ende des Krieges startete Russland einen groÃŸen Angriff auf Saporischschja im SÃ¼dosten der Ukraine. Sieben HochhÃ¤user seien beschÃ¤digt worden, erklÃ¤rte der Chef der Ã¶rtlichen MilitÃ¤rverwaltung. ZwÃ¶lf Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. In der Nacht zuvor hatten heftige Explosionen die ukrainische Hauptstadt Kiew erschÃ¼ttert, BehÃ¶rdenangaben zufolge wurden sieben Menschen getÃ¶tet.