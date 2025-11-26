Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland sind bei ihrer Personalplanung zuletzt restriktiver geworden. Das BeschÃ¤ftigungsbarometer des MÃ¼nchner Ifo-Instituts sank im November auf 92,5 Punkte, nach 93,5 Punkten im Oktober. "Viele Unternehmen streichen weiter Stellen", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Aufgrund der stotternden Konjunktur bleibt die Entwicklung am Arbeitsmarkt schwach."



In der Industrie setzte das Barometer seine AbwÃ¤rtsbewegung fort. Dort hÃ¤lt der Trend zum Personalabbau in fast allen Branchen an. Die Dienstleister sind nach einem kurzen Aufatmen im Vormonat wieder merklich vorsichtiger bei Neueinstellungen. Insbesondere das Gastgewerbe plant, weitere Stellen zu streichen.



Einzig die Rechtsberatungen und SteuerbÃ¼ros wollen krÃ¤ftig neues Personal einstellen. Die Handelsunternehmen planen trotz anstehendem WeihnachtsgeschÃ¤ft mit weniger Mitarbeitern. Im Baugewerbe steigt der Bedarf an ArbeitskrÃ¤ften etwas. Das Barometer erreichte dort den hÃ¶chsten Wert seit Mai 2022.

