BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Sanktionen gegen russische Ã–lfirmen zeigen nach EinschÃ¤tzung von Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte bereits Wirkung.
"Dieser Schritt hat groÃŸe Auswirkungen, denn die MaÃŸnahmen, die PrÃ¤sident Trump gegen Rosneft und Lukoil ergriffen hat, wirken sich auÃŸerdem auch auf LÃ¤nder wie China und Indien aus", sagte Rutte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und El Pais. Sie befÃ¼rchteten, von US-Sanktionen getroffen zu werden, wenn sie weiterhin mit diesen Unternehmen Handel treiben.
Rutte sieht einen Zusammenhang mit russischen Medienberichten, wonach Moskau aufgrund geringerer Einnahmen aus dem Ã–lgeschÃ¤ft SteuererhÃ¶hungen erwÃ¤gt. "Wenn Putin nun also an einem Punkt angelangt ist, an dem er die Steuern erhÃ¶hen muss, sagt das viel Ã¼ber die Lage in Russland aus", so der Nato-GeneralsekretÃ¤r. "Der Krieg gegen die Ukraine hat spÃ¼rbare Folgen fÃ¼r die Lebensweise der Russen. Ich habe keinen Zweifel, dass der Krieg am Ende auch die Eliten in Moskau erreichen wird." Sie wÃ¼rden Wladimir Putin anrufen und ihn zur Rede stellen, zeigte sich Rutte Ã¼berzeugt.
Wirtschaft
Nato-GeneralsekretÃ¤r: US-Ã–lsanktionen zeigen Wirkung
- dts - 26. November 2025, 06:30 Uhr
