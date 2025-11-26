Dax-Konzerne stecken 16 Milliarden Euro in Sparprogramme

Euroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche Unternehmen forcieren wegen der anhaltenden Rezession und wachsender globaler Handelsrisiken ihre Neuausrichtung und Sparprogramme. Die Kosten fÃ¼r diese Restrukturierung schlagen sich nun deutlich in den Bilanzen nieder und drÃ¼cken die Nettogewinne der Konzerne: Allein in den ersten neuen Monaten dieses Jahres haben Dax-Unternehmen rund sechs Milliarden Euro fÃ¼r Restrukturierungen aufgewendet, wie eine Bilanzanalyse des "Handelsblatts" ergab.



Das Geld flieÃŸt vorwiegend in den Personalabbau, etwa in Vorruhestandsregelungen und Abfindungen in teils sechsstelliger HÃ¶he. Der Trend hat sich seit Anfang 2024 verstÃ¤rkt. Seither summieren sich die Restrukturierungskosten von Dax-Firmen auf mehr als 16 Milliarden Euro.



Die hÃ¶chsten Restrukturierungskosten gab es in diesem Jahr bisher bei Mercedes mit 1,4 Milliarden Euro und Volkswagen mit 900 Millionen Euro. Bei Siemens und der Commerzbank waren es jeweils rund 500 Millionen Euro, bei Bayer rund 400 Millionen Euro.

