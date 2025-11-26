Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche Unternehmen forcieren wegen der anhaltenden Rezession und wachsender globaler Handelsrisiken ihre Neuausrichtung und Sparprogramme. Die Kosten fÃ¼r diese Restrukturierung schlagen sich nun deutlich in den Bilanzen nieder und drÃ¼cken die Nettogewinne der Konzerne: Allein in den ersten neuen Monaten dieses Jahres haben Dax-Unternehmen rund sechs Milliarden Euro fÃ¼r Restrukturierungen aufgewendet, wie eine Bilanzanalyse des "Handelsblatts" ergab.
Das Geld flieÃŸt vorwiegend in den Personalabbau, etwa in Vorruhestandsregelungen und Abfindungen in teils sechsstelliger HÃ¶he. Der Trend hat sich seit Anfang 2024 verstÃ¤rkt. Seither summieren sich die Restrukturierungskosten von Dax-Firmen auf mehr als 16 Milliarden Euro.
Die hÃ¶chsten Restrukturierungskosten gab es in diesem Jahr bisher bei Mercedes mit 1,4 Milliarden Euro und Volkswagen mit 900 Millionen Euro. Bei Siemens und der Commerzbank waren es jeweils rund 500 Millionen Euro, bei Bayer rund 400 Millionen Euro.
Wirtschaft
Dax-Konzerne stecken 16 Milliarden Euro in Sparprogramme
- dts - 26. November 2025, 07:02 Uhr
.
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Deutsche Unternehmen forcieren wegen der anhaltenden Rezession und wachsender globaler Handelsrisiken ihre Neuausrichtung und Sparprogramme. Die Kosten fÃ¼r diese Restrukturierung schlagen sich nun deutlich in den Bilanzen nieder und drÃ¼cken die Nettogewinne der Konzerne: Allein in den ersten neuen Monaten dieses Jahres haben Dax-Unternehmen rund sechs Milliarden Euro fÃ¼r Restrukturierungen aufgewendet, wie eine Bilanzanalyse des "Handelsblatts" ergab.
Weitere Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Einige der fÃ¼r die Adventszeit typischen SÃ¼ÃŸigkeiten sind binnen Jahresfrist deutlich teurer geworden. FÃ¼r Schokoladen mussten VerbraucherMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland sind bei ihrer Personalplanung zuletzt restriktiver geworden. Das BeschÃ¤ftigungsbarometer des MÃ¼nchnerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat an die Arbeitgeber appelliert, zur Senkung des Krankenstands beizutragen. "Anlass zur Sorge gibt dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla konkretisiert das bereits seit ihrer AmtsÃ¼bernahme im Oktober vielfach bemÃ¼hte "Sofortprogramm" fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung und Industrievertreter sind sich einig, bei kritischen Rohstoffen unabhÃ¤ngiger werden zu wollen - und haben nach einemMehr
Wegen des illegalen Verkaufs von Waffen wie Schlagringen und Macheten ermittelt die franzÃ¶sische Justiz gegen den Online-Marktplatz Ebay. Damit erhÃ¶he sich die Zahl derMehr