Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht

  • AFP - 26. November 2025, 10:31 Uhr
Bild vergrößern: Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
Stethoskop und Medikamente
Bild: AFP

Ob RÃ¼ckenprobleme oder psychische Erkrankungen: Bei der Senkung des Krankenstandes sieht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auch die Arbeitgeber in der Pflicht. NÃ¶tig seien unter anderem bessere PrÃ¤vention und eine Reduzierung von Arbeitsstress.

Ob RÃ¼ckenprobleme oder psychische Erkrankungen: Bei der Senkung des Krankenstandes sieht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auch die Arbeitgeber in der Pflicht. "Anlass zur Sorge gibt die hohe Zahl an Krankschreibungen fÃ¼r psychische Erkrankungen und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems wie RÃ¼ckenbeschwerden", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel den Zeitungen der Funke MediengruppeÂ vom Mittwoch. "Dagegen kÃ¶nnen und mÃ¼ssen Arbeitgeber mehr tun", forderte sie.

Piel nannte in diesem Zusammenhang "bessere betriebliche PrÃ¤vention, wo mÃ¶glich Arbeitsstress reduzieren und mehr wirksame SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r die Gesundheit der BeschÃ¤ftigten". Zugleich warnte sie davor, krank gemeldete BeschÃ¤ftigte unter Generalverdacht zu stellen. Befragungen des DGB zeigten, dassÂ im vergangenen JahrÂ 63 Prozent der BeschÃ¤ftigten trotz Krankheit gearbeitet hÃ¤tten.Â 

"Die Folgekosten dieser schlechten Praxis, nÃ¤mlich krank zur Arbeit zu gehen, Kolleginnen und Kollegen anzustecken und das Risiko von UnfÃ¤llen am Arbeitsplatz hochzutreiben, sind nachweislich etwa doppelt so hoch wie die Kosten krankheitsbedingter Fehlzeiten", mahnte Piel. Den hÃ¶heren Krankenstand in diesem Herbst erklÃ¤rte sie auch mit der neuen elektronischen ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung, die Krankmeldungen vollstÃ¤ndig erfasse.Â 

Dagegen verwies Gitta Connemann, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), auf die telefonische Krankschreibung. "Fakt ist: Die HÃ¼rden fÃ¼r eine Krankmeldung sind zu niedrig", sagte sie den Funke-Zeitungen. "Die telefonische Krankschreibung war in der Pandemie richtig. Aber heute haben wir andere MÃ¶glichkeiten. Moderne Videosprechstunden erlauben eine deutlich prÃ¤zisere Diagnose." Connemann rief dazu auf, "das System wieder auf solide Beine zu stellen".

