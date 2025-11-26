Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld

Merz im Bundestag

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht trotz wachsender Kritik an seiner Regierung keinen Grund fÃ¼r eine Kurskorrektur. Die Bundesregierung werde "den Weg der Erneuerung unseres Landes" weitergehen, sagte Merz am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags. Der Kanzler warb in seiner Rede aber um Geduld: Die "Reformerwartungen" seien "zum Teil grÃ¶ÃŸer, als wir sie im Augenblick erfÃ¼llen", rÃ¤umte er ein. Angesichts der GrÃ¶ÃŸe der Aufgaben wolle seine Regierung aber "nichts Ã¼bers Knie brechen".



"Ich hÃ¶re immer wieder, dass gesagt wird: Diese Regierung mÃ¼sste sich doch nur irgendwo mal einen Ruck geben - zwei, drei groÃŸe Vorhaben -, und schon wÃ¤ren die Probleme verflogen in unserem Land", sagte Merz. Die "ehrliche Antwort" auf solche Erwartungen laute aber: "Unser Land ist ein hochkomplexes Land, und hochkomplexe Sachverhalte erfordern komplexe Antworten und nicht unterkomplexe Redensarten."



Der Kanzler wies den Vorwurf zurÃ¼ck, seine Regierung schiebe unbequeme Reformentscheidungen in Expertenkommissionen ab. "FÃ¼r uns ist das keine Strategie der Politikvermeidung oder der VerzÃ¶gerung", betonte er. "Es ist das Gegenteil richtig": Seine Regierung wolle "an einem neuen Sozialstaatsmodell arbeiten".Â



Die schwarz-rote Koalition wolle "im besten Falle Entscheidungen treffen, die anders als frÃ¼here Entscheidungen fÃ¼r Jahre und Jahrzehnte bestandskrÃ¤ftig sein kÃ¶nnen, damit der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland unter diesen schwierigen geoÃ¶konomischen und geostrategischen Voraussetzungen zukunftsfest ist", sagte Merz weiter.Â



Mit Blick auf die Rentendebatte in der Koalition warb der Bundeskanzler fÃ¼r einen "fairen Ausgleich zwischen den Generationen". Die geplante Rentenreform mÃ¼sse so austariert sein, "dass ein mÃ¶glichst groÃŸer Teil unserer Gesellschaft generationenÃ¼bergreifend dem zustimmen kann".



Die "wesentliche Aufgabe" der von ihm gefÃ¼hrten Bundesregierung sehe er darin, "die vielfÃ¤ltigen Interessen, die es in unserem Land gibt, in Einklang und in einen Ausgleich miteinander zu bringen", sagte Merz. DafÃ¼r bitte er um UnterstÃ¼tzung und Geduld. "Wenn wir diesen Weg weitergehen, wenn wir fÃ¼r Argumente zugÃ¤nglich sind, wenn wir auch notwendige Korrekturen vornehmenÂ , (...) dann haben wir auch gemeinsam Erfolg fÃ¼r unser Land."