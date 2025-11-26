Politik

Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld

  • AFP - 26. November 2025, 10:27 Uhr
Bild vergrößern: Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld
Merz im Bundestag
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht trotz wachsender Kritik an seiner Regierung keinen Grund fÃ¼r eine Kurskorrektur. Die Bundesregierung werde 'den Weg der Erneuerung unseres Landes' weitergehen, sagte Merz.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht trotz wachsender Kritik an seiner Regierung keinen Grund fÃ¼r eine Kurskorrektur. Die Bundesregierung werde "den Weg der Erneuerung unseres Landes" weitergehen, sagte Merz am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags. Der Kanzler warb in seiner Rede aber um Geduld: Die "Reformerwartungen" seien "zum Teil grÃ¶ÃŸer, als wir sie im Augenblick erfÃ¼llen", rÃ¤umte er ein. Angesichts der GrÃ¶ÃŸe der Aufgaben wolle seine Regierung aber "nichts Ã¼bers Knie brechen".

"Ich hÃ¶re immer wieder, dass gesagt wird: Diese Regierung mÃ¼sste sich doch nur irgendwo mal einen Ruck geben - zwei, drei groÃŸe Vorhaben -, und schon wÃ¤ren die Probleme verflogen in unserem Land", sagte Merz. Die "ehrliche Antwort" auf solche Erwartungen laute aber: "Unser Land ist ein hochkomplexes Land, und hochkomplexe Sachverhalte erfordern komplexe Antworten und nicht unterkomplexe Redensarten."

Der Kanzler wies den Vorwurf zurÃ¼ck, seine Regierung schiebe unbequeme Reformentscheidungen in Expertenkommissionen ab. "FÃ¼r uns ist das keine Strategie der Politikvermeidung oder der VerzÃ¶gerung", betonte er. "Es ist das Gegenteil richtig": Seine Regierung wolle "an einem neuen Sozialstaatsmodell arbeiten".Â 

Die schwarz-rote Koalition wolle "im besten Falle Entscheidungen treffen, die anders als frÃ¼here Entscheidungen fÃ¼r Jahre und Jahrzehnte bestandskrÃ¤ftig sein kÃ¶nnen, damit der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland unter diesen schwierigen geoÃ¶konomischen und geostrategischen Voraussetzungen zukunftsfest ist", sagte Merz weiter.Â 

Mit Blick auf die Rentendebatte in der Koalition warb der Bundeskanzler fÃ¼r einen "fairen Ausgleich zwischen den Generationen". Die geplante Rentenreform mÃ¼sse so austariert sein, "dass ein mÃ¶glichst groÃŸer Teil unserer Gesellschaft generationenÃ¼bergreifend dem zustimmen kann".

Die "wesentliche Aufgabe" der von ihm gefÃ¼hrten Bundesregierung sehe er darin, "die vielfÃ¤ltigen Interessen, die es in unserem Land gibt, in Einklang und in einen Ausgleich miteinander zu bringen", sagte Merz. DafÃ¼r bitte er um UnterstÃ¼tzung und Geduld. "Wenn wir diesen Weg weitergehen, wenn wir fÃ¼r Argumente zugÃ¤nglich sind, wenn wir auch notwendige Korrekturen vornehmenÂ , (...) dann haben wir auch gemeinsam Erfolg fÃ¼r unser Land."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Weidel attestiert Merz komplettes Scheitern - und wirbt fÃ¼r Kooperation
    Weidel attestiert Merz komplettes Scheitern - und wirbt fÃ¼r Kooperation

    AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach gut sieben Monaten Amtszeit ein vollstÃ¤ndiges Scheitern vorgeworfen. Der Entwurf

    Mehr
    Taiwan will Verteidigungsausgaben um gut 34 Milliarden Euro erhÃ¶hen
    Taiwan will Verteidigungsausgaben um gut 34 Milliarden Euro erhÃ¶hen

    Taiwans PrÃ¤sident Lai Ching-te hat angesichts der Bedrohung durch China eine massive ErhÃ¶hung der Verteidigungsausgaben auf 40 Milliarden US-Dollar (34,5 Milliarden Euro)

    Mehr
    Britische Regierung stellt Haushalt vor - SteuererhÃ¶hungen erwartet
    Britische Regierung stellt Haushalt vor - SteuererhÃ¶hungen erwartet

    Die politisch und wirtschaftlich unter Druck stehende Labour-Regierung in GroÃŸbritannien stellt am Mittwoch ihren Jahreshaushalt vor. Premierminister Keir Starmer hat einen

    Mehr
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Prozess um tote Kinder in Koffern: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt
    Prozess um tote Kinder in Koffern: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt
    Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
    Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
    Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung
    Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung
    Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige
    Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige
    Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine
    Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine
    ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen
    ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen

    Top Meldungen

    Regierung will SondervermÃ¶gen fÃ¼r Weiterbildungsoffensive einsetzen
    Regierung will SondervermÃ¶gen fÃ¼r Weiterbildungsoffensive einsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will mehr Menschen fÃ¼r berufliche Weiterbildungen gewinnen, um den Arbeitsmarkt angesichts der KI-Revolution und anderer

    Mehr
    Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent
    Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Einige der fÃ¼r die Adventszeit typischen SÃ¼ÃŸigkeiten sind binnen Jahresfrist deutlich teurer geworden. FÃ¼r Schokoladen mussten Verbraucher

    Mehr
    Unternehmen streichen weiter Stellen
    Unternehmen streichen weiter Stellen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland sind bei ihrer Personalplanung zuletzt restriktiver geworden. Das BeschÃ¤ftigungsbarometer des MÃ¼nchner

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts