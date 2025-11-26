Brennpunkte

Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige

  • AFP - 26. November 2025, 10:13 Uhr
Bild vergrößern: Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige
Mobiler Drohnensensor bei TestvorfÃ¼hrung
Bild: AFP

Ein Mann hat am Flughafen Bremen eine Drohne fliegen lassen und damit eine etwa halbstÃ¼ndige Sperrung des Luftraums verursacht. Laut Polizei wollte er Ãœbersichtsbilder von einer Baustelle machen.

Ein Mann hat am Flughafen Bremen eine Drohne fliegen lassen und damit eine etwa halbstÃ¼ndige Sperrung des Luftraums verursacht. Der 39-JÃ¤hrige habe das GerÃ¤t fÃ¼r Ãœbersichtsaufnahmen von einer Baustelle direkt neben dem Flughafen einsetzen wollen, teilte die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mit. Es handelt sich aber um einen "sensiblen Bereich". Die Folge war eine Strafanzeige wegen eines gefÃ¤hrlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Beamten am Dienstagmittag. EinsatzkrÃ¤fte der fÃ¼r die Flughafensicherheit zustÃ¤ndigen Bundespolizei wurden auf die Drohne aufmerksam und Ã¼bergaben den Piloten dann an die Landespolizei. Dessen FluggerÃ¤t wurde von den Beamten beschlagnahmt. Zu FlugausfÃ¤llen oder FlugverspÃ¤tungen kam es den Angaben zufolge nicht.

Ãœber FlughÃ¤fen in Deutschland und anderen europÃ¤ischen Staaten kam es jÃ¼ngst immer wieder zu DrohnenvorfÃ¤llen, die teils erhebliche StÃ¶rungen auslÃ¶sten. Drohnen wurden zudem Ã¼ber Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur wie Kraftwerken und MilitÃ¤rbasen gesichtet. SicherheitsbehÃ¶rden vermuten, dass Russland hinter solchen VorfÃ¤llen stecken kÃ¶nnte. Die Herkunft der Drohnen blieb aber in der Regel unklar.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Prozess um tote Kinder in Koffern: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt
    Prozess um tote Kinder in Koffern: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt

    Weil sie ihre beiden Kinder ermordet und deren Leichen in Koffern versteckt in einem Lagerhaus zurÃ¼ckgelassen hatte, ist eine Frau in Neuseeland zu lebenslanger Haft verurteilt

    Mehr
    Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung
    Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat die Einigung auf den Wehrdienst in Deutschland ausdrÃ¼cklich gelobt und eine schnelle Umsetzung gefordert.

    Mehr
    Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine
    Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine

    Im Ringen um eine LÃ¶sung im Ukraine-Krieg hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Mitbestimmung der EuropÃ¤er gefordert. "Ãœber europÃ¤ische Angelegenheiten kann nur im

    Mehr
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    SÃ¼ÃŸigkeitenpreise teils deutlich gestiegen
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    Bahn-Chefin: Werden rund um Weihnachtsfeiertage Arbeiten an Baustellen einschrÃ¤nken
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    FranzÃ¶sische Justiz entscheidet Ã¼ber mÃ¶gliche Sperrung von Shein
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Bericht Ã¼ber Chip-Deal von Meta und Google: Nvidia stÃ¼rzt an Wall Street ab
    Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
    Hoher Krankenstand: Gewerkschaftsbund nimmt Arbeitgeber in die Pflicht
    Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld
    Merz sieht keinen Anlass fÃ¼r Kurskorrektur - und bittet um Geduld
    ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen
    ThÃ¼ringen darf Extremisten von juristischer Ausbildung ausschlieÃŸen
    Merz macht Ukraine-Ansage an Trump:
    Merz macht Ukraine-Ansage an Trump: "Europa ist kein Spielball"
    Berlin: Unbekannte lassen Luft aus Reifen von mehr als 40 Autos
    Berlin: Unbekannte lassen Luft aus Reifen von mehr als 40 Autos
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen
    US-Nationalparks: Ab Januar deutlich hÃ¶herer Eintritt fÃ¼r auslÃ¤ndische Touristen

    Top Meldungen

    Regierung will SondervermÃ¶gen fÃ¼r Weiterbildungsoffensive einsetzen
    Regierung will SondervermÃ¶gen fÃ¼r Weiterbildungsoffensive einsetzen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will mehr Menschen fÃ¼r berufliche Weiterbildungen gewinnen, um den Arbeitsmarkt angesichts der KI-Revolution und anderer

    Mehr
    Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent
    Teils deutliche Preissteigerungen bei SÃ¼ÃŸigkeiten zum Advent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Einige der fÃ¼r die Adventszeit typischen SÃ¼ÃŸigkeiten sind binnen Jahresfrist deutlich teurer geworden. FÃ¼r Schokoladen mussten Verbraucher

    Mehr
    Unternehmen streichen weiter Stellen
    Unternehmen streichen weiter Stellen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmen in Deutschland sind bei ihrer Personalplanung zuletzt restriktiver geworden. Das BeschÃ¤ftigungsbarometer des MÃ¼nchner

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts