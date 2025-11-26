Ein Mann hat am Flughafen Bremen eine Drohne fliegen lassen und damit eine etwa halbstÃ¼ndige Sperrung des Luftraums verursacht. Der 39-JÃ¤hrige habe das GerÃ¤t fÃ¼r Ãœbersichtsaufnahmen von einer Baustelle direkt neben dem Flughafen einsetzen wollen, teilte die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mit. Es handelt sich aber um einen "sensiblen Bereich". Die Folge war eine Strafanzeige wegen eines gefÃ¤hrlichen Eingriffs in den Luftverkehr.
Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Beamten am Dienstagmittag. EinsatzkrÃ¤fte der fÃ¼r die Flughafensicherheit zustÃ¤ndigen Bundespolizei wurden auf die Drohne aufmerksam und Ã¼bergaben den Piloten dann an die Landespolizei. Dessen FluggerÃ¤t wurde von den Beamten beschlagnahmt. Zu FlugausfÃ¤llen oder FlugverspÃ¤tungen kam es den Angaben zufolge nicht.
Ãœber FlughÃ¤fen in Deutschland und anderen europÃ¤ischen Staaten kam es jÃ¼ngst immer wieder zu DrohnenvorfÃ¤llen, die teils erhebliche StÃ¶rungen auslÃ¶sten. Drohnen wurden zudem Ã¼ber Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur wie Kraftwerken und MilitÃ¤rbasen gesichtet. SicherheitsbehÃ¶rden vermuten, dass Russland hinter solchen VorfÃ¤llen stecken kÃ¶nnte. Die Herkunft der Drohnen blieb aber in der Regel unklar.
Brennpunkte
Mann lÃ¤sst Drohne an Bremer Flughafen steigen - Luftraumsperrung und Strafanzeige
- AFP - 26. November 2025, 10:13 Uhr
Ein Mann hat am Flughafen Bremen eine Drohne fliegen lassen und damit eine etwa halbstÃ¼ndige Sperrung des Luftraums verursacht. Laut Polizei wollte er Ãœbersichtsbilder von einer Baustelle machen.
