Bundeskanzler Merz fordert Mitsprache Europas bei Friedensregelung fÃ¼r Ukraine

Merz im Bundestag

Im Ringen um eine LÃ¶sung im Ukraine-Krieg hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Mitbestimmung der EuropÃ¤er gefordert. 'Ãœber europÃ¤ische Angelegenheiten kann nur im Einvernehmen mit Europa entschieden werden', sagte er.

Im Ringen um eine LÃ¶sung im Ukraine-Krieg hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Mitbestimmung der EuropÃ¤er gefordert. "Ãœber europÃ¤ische Angelegenheiten kann nur im Einvernehmen mit Europa entschieden werden", sagte er am Mittwoch bei der Generaldebatte im Bundestag. "Europa ist kein Spielball, sondern souverÃ¤ner Akteur fÃ¼r seine eigenen Interessen und Werte."



Der Kanzler begrÃ¼ÃŸe das fortgesetzte Engagement der USA bei der LÃ¶sung des Konflikts: Das habe er auch PrÃ¤sident Donald Trump so gesagt, fuhr Merz fort. Jedoch handle es sich um einen "schicksalhaften Moment fÃ¼r die Ukraine, auch fÃ¼r Europa und fÃ¼r unsere Allianz". Daher werde ein "zwischen GroÃŸmÃ¤chten verhandeltes Abkommen ohne die Zustimmung der Ukraine und ohne die Zustimmung der EuropÃ¤er" keine Grundlage fÃ¼r einen echten, tragfÃ¤higen Frieden in der Ukraine sein.



Es handle sich dabei um die vielleicht "wichtigste Leitlinie unserer Politik", nÃ¤mlich die Bewahrung von Frieden in Freiheit in Europa. "Wir wollen keinen Frieden durch Kapitulation, sondern wir wollen ein friedliches Zusammenleben der VÃ¶lker in Europa auf der Grundlage unserer demokratischen freiheitlichen Werte", sagte Merz. AuÃŸerdem gebe es in dem Konflikt "nur einen Aggressor", nÃ¤mlich Russland.



Delegationen der USA, der Ukraine und mehrerer europÃ¤ischer Staaten, darunter Deutschland, hatten am Sonntag in Genf Verhandlungen Ã¼ber einen von den USA vorgelegten 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gefÃ¼hrt. Dieser kam in seiner ursprÃ¼nglichen Fassung Moskau in zentralen Forderungen weit entgegen. Nach europÃ¤ischen Angaben wurden bei den GesprÃ¤chen in Genf Ã„nderungen erreicht.