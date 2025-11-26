Nato-GeneralsekretÃ¤r lobt Wehrdienst-Einigung

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat die Einigung auf den Wehrdienst in Deutschland ausdrÃ¼cklich gelobt und eine schnelle Umsetzung gefordert. "Ich habe mich sehr gefreut, dass es eine politische Einigung gab, wie die Zahl der Soldaten erhÃ¶ht werden soll", sagte Rutte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und El Pais. "Jetzt ist es wichtig, diese PlÃ¤ne auch zÃ¼gig umzusetzen."



Er verweist auf die FÃ¤higkeitsziele, zu denen neben Panzern, Kampfflugzeugen und Drohnen auch Soldaten gehÃ¶rten. "Deutschland benÃ¶tigt demnach eine bestimmte Anzahl an militÃ¤rischem Personal und muss in den kommenden Jahren seine Truppen aufstocken", stellte Rutte klar. Wie diese Zahlen erreicht werden, ob mit Wehrdienst oder nicht, bleibe Deutschland Ã¼berlassen.



Ob auch Frauen zur Musterung sollten, sei Sache eines jeden Landes. Rutte verwies aber auf Norwegen, wo schon heute ein Drittel der StreitkrÃ¤fte weiblich sei. "Das MilitÃ¤r verÃ¤ndert sich rasant", sagte er. "Ich schÃ¤tze, dass der Anteil von Frauen und MÃ¤nnern eines Tages ausgeglichen sein wird."



Rutte appellierte an die Deutschen: "Ich hoffe, dass die Menschen in Deutschland erkennen, dass es hierbei nicht nur darum geht, mehr Geld fÃ¼r das MilitÃ¤r auszugeben. Es geht darum, unsere Lebensweise, unsere Demokratie, die Pressefreiheit und die MÃ¶glichkeit, frei und selbstbestimmt zu leben, zu schÃ¼tzen."

