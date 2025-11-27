Brennpunkte

Nord-Stream-VerdÃ¤chtiger von Italien an Deutschland ausgeliefert

  • AFP - 27. November 2025, 15:54 Uhr
Bild vergrößern: Nord-Stream-VerdÃ¤chtiger von Italien an Deutschland ausgeliefert
Gasaustritt nach Explosion an Nord-Stream-Pipeline
Bild: AFP

Italien hat den mutmaÃŸlichen Drahtzieher der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee an Deutschland ausgeliefert. Am Donnerstag wurde der tatverdÃ¤chtige ukrainische StaatsbÃ¼rger Serhii K. Ã¼berstellt.

Der mutmaÃŸliche Drahtzieher der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ist von Italien an Deutschland ausgeliefert worden. Serhii K., ein Ukrainer, wurde nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag Ã¼berstellt. Bei der Sabotageaktion im September 2022 waren die Leitungen, die fÃ¼r den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden waren, durch SprengsÃ¤tze schwer beschÃ¤digt worden.Â 

Die Pipelines waren damals nicht in Betrieb. Russland hatte die Gaslieferungen Ã¼ber Nord Stream 1 bereits kurz zuvor gestoppt - mutmaÃŸlich als Reaktion auf die westlichen Sanktionen angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine.Â Nord Stream 2 ging nie in Betrieb.Â 

Schon kurz nach der Sabotageaktion, im Oktober 2022, Ã¼bernahm die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen. Sie geht davon aus, dass mehrere MÃ¤nner und einer Frau SprengsÃ¤tze in der NÃ¤he der dÃ¤nischen Insel Bornholm an den Leitungen platzierten. FÃ¼r den Transport sollen sie eine Segelyacht genutzt haben, die von Rostock aus startete. Diese sei mit Hilfe gefÃ¤lschter Ausweispapiere Ã¼ber MittelsmÃ¤nner bei einem deutschen Unternehmen gemietet worden.Â 

Der 49-jÃ¤hrige K. gilt als ein HauptverdÃ¤chtiger. Er soll die Operation koordiniert haben. Er war auch der erste VerdÃ¤chtige, der in dem Komplex festgenommen wurde - schon vor drei Monaten an der italienischen Adria, wo er mit seiner Familie Urlaub machte. Bis zu seiner Auslieferung dauerte es aber, da ein italienisches Gericht sie wegen Verfahrensfehlern vorÃ¼bergehend stoppte. Vor einigen Tagen genehmigte sie das oberste Gericht in Italien schlieÃŸlich.

Am Freitag soll K. dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgefÃ¼hrt werden. VerdÃ¤chtigt wird er des gemeinschaftlichen HerbeifÃ¼hrens einer Sprengstoffexplosion, der verfassungsfeindlichen Sabotage und der ZerstÃ¶rung von Bauwerken.

Die Festnahme eines weiteren VerdÃ¤chtigen, ebenfalls ein Ukrainer, scheiterte 2024 zunÃ¤chst. Bei Wolodymyr Z. handelt es sich laut Bundesanwaltschaft um einen ausgebildeten Taucher. Er wurde vergangenes Jahr in Polen gefunden - kurz vor seiner Verhaftung floh er aber in die Ukraine. Ende September dieses Jahres wurde er schlieÃŸlich in der NÃ¤he von Warschau festgenommen. Ein polnisches Gericht verweigerte allerdings im Oktober seine Auslieferung nach Deutschland.

