Konsumforscher rechnen mit verbesserter Verbraucherstimmung im Dezember

Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland haben zuletzt eine grÃ¶ÃŸere Neigung zu Anschaffungen und weniger Hang zum Sparen gezeigt. Der Konsumklima-Indikator fÃ¼r Dezember stieg im Vergleich zum Vormonat leicht um 0,9 ZÃ¤hler auf minus 23,2 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen GfK und NÃ¼rnberg Institut fÃ¼r Marktentscheidungen (NIM) am Donnerstag mitteilten. "Die Daten deuten auf ein stabiles WeihnachtsgeschÃ¤ft hin", erklÃ¤rte NIM-Konsumexperte Rolf BÃ¼rkl.

Die Verbraucher seien "in einer vergleichbaren Konsumlaune wie im letzten Jahr", fuhr er fort. "Das zeigt auf der einen Seite eine gewisse StabilitÃ¤t bei der Konsumstimmung, andererseits aber auch, dass die Konsumenten kurzfristig keine durchgreifende Erholung erwarten."Â 

Die Sparneigung sank den Angaben zufolge um 2,1 ZÃ¤hler auf 13,7 Punkte. Die Anschaffungsneigung stieg um 3,3 ZÃ¤hler auf minus 6,0 Punkte. In diesem Jahr lag dieser Teilindikator nur im April hÃ¶her.

Die Einkommensaussichten der Verbraucher hingegen verschlechterten sich laut GfK und NIM um 2,4 ZÃ¤hler auf minus 0,1 Punkte. Auch bewerteten sie die Konjunkturaussichten schlechter - der Indikator sank um 1,9 ZÃ¤hler auf minus 1,1 Punkte.

Das Konsumklima gilt als wichtiger Indikator fÃ¼r das Konsumverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher, welches wiederum eine wichtige SÃ¤ule der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland ist. GfK und NIM fÃ¼hren dafÃ¼r monatlich Interviews mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. FÃ¼r die aktuelle Erhebung wurden vom 30. Oktober bis 10. November rund 2000 Menschen befragt. Das Konsumklima bezieht sich dabei auf die gesamten privaten Konsumausgaben, also neben dem Einzelhandel auch Dienstleistungen, Reisen, Miete und Gesundheitsdienstleistungen.

